Geôlier – Narcos: audio e testo del nuovo singolo

Narcos è un singolo del rapper campano Emanuele Palumbo, in arte Geôlier, rilasciato il 12 luglio 2019 via Island Records / Universal Music Italia: leggi il testo scritto di suo pugno e ascolta questo brano prodotto dal napoletano Dat Boi Dee, al secolo Davide Totaro.

Come “Como Te”, “Secondin” e “Mexico”, anche questa canzone sarà inclusa nel debut album ancora senza titolo e release date.

C’è da aggiungere che la canzone doveva essere rilasciata il 12 luglio su Spotify e tre giorni più tardi su Youtube, ma come spesso accade, è finita illegalmente online in anticipo.

Geolier Narcos testo e traduzione

Yeh

Dat Boi Dee, vamos al banco

Và fancell fà a ess và

Dat Boi Dee, vamos pa la banca

Chesta sera bev tropp mentr pens a diman

N’to cassett teng a glock, affianc ‘o cont bancario

Me ne vac assai luntan, aro nun pigl ‘o 3G

Cu na tipa ca me spoglia, senza manc usà e man

Stasera bevo troppo mentre penso a domani

Nel cassetto ho una pistola, accanto al conto bancario

Me ne vado molto lontano, dove il 3G non prende

Con una tipa che mi spoglia senza nemmeno usare le mani.

Vamos a la playa

Con la plata nella Gucci

Me dice que soy bueno

Mentre lev ‘a cinta Gucci

Trappo comm ‘a Genny

Mentr accir ‘a nu cristian

Ogni piezz mi è na hit, già ra Napl a Milan

Andiamo in spiaggia

Con i soldi nella Gucci

Mi dice che sto bene

Mentre tolgo la cintura Gucci

Trappo come Genny

Mentre uccide ad una persona

Ogni mia canzone è una hit, già da Napoli a Milano.





Teng e call ‘ngopp e dete pe tutt e sord che cont

Ramm ‘o nummer e te chiamm quann chill s’addorm

Speng tropp, a ca a dieci ann fors me mor e famm

Chest me mann a posizione to giur nun sacc ‘o nomm

Teng nu frat criminal e n’at figl e nu boss

Je so intoccabile a Secondiglian comm e Narcos

Me pigl a nnammurat e chistu scem e vvà in depression

No tocc manc e parl sul

Tremm e po se fa ross

Vestut bianco ca ciabatta, co sigaro Cuban

N’agg vist mai e cartun, sul Lucky Luciano

Teng a nu frat ten ‘o frat sta buon a Colombian

E n’atu frat ten ‘o pat ca nun se cont e reat

Ho i calli sulle dita per tutti i soldi che conto

Dammi il numero e ti chiamo quando quello si addormenta

Spendo troppo, da qua a dieci anni forse muoio di fame

Questa mi manda la posizione ti giuro non so il suo nome

Ho un fratello criminale e un altro figlio di un boss

Io sono intoccabile a Secondigliano come Narcos

Mi prendo la fidanzata di questo scemo e va in depressione

Non lo tocco nemmeno e parla solo

Trema e poi si fa rossa

Vestito bianco con la ciabatta, con il sigaro cubano

Non ho mai visto i cartoni, solo Lucky Luciano

Ho un fratello, ha il fratello che sta buono a Colombiane

E un altro fratello ha il padre che non si contano i reati

Chesta sera bev tropp mentr pens a diman

N’to cassett teng a glock, affianc ‘o cont bancario

Me ne vac assai luntan, aro nun pigl ‘o 3G

Cu na tipa ca me spoglia, senza manc usà e man

Vamos a la playa

Con la plata nella Gucci

Me dice que soy bueno

Mentre lev ‘a cinta Gucci

Trappo comm ‘a Genny

Mentr accir ‘a nu cristian

Ogni piezz mi è na hit, già ra Napl a Milan

Liev e sord a sott terr ‘o sai ca a cart fa a muff

Accatt e pret e nu milion e chiurl n’te casciun

Sott e terr e contadin stann spars e miliun

Ca stann e muort ca te parln chius rint e mur

Nuij ca scennimm sul a tuta

Ma nu stipendij man

‘Ngann a cap e nu lion

A cas e sord ca pal

Tatuat ‘o marchio e fabbric rint ‘o scantinat

Co Neboso tutt nervos

Nuij che cap scuppiat

Teng a Nike bianca ‘mballat proprij comm e a bamba

Tu ca parl sultant

Santo Domingo, Aghram

Loc e boss n’to sistem vonn omm che pall

Voglio e sord a pedana pecche veng a n’ta famm





Togli i soldi da sotto terra lo sai che la carta fa la muffa

Compra le prete da un milione e chiudile nei cassonetti

Sotto le terre dei contadini stanno sparsi i milioni

Qua ci stanno i morti che ti parlano chiusi dentro ai muri

Noi qua scendiamo solo in tuta

Ma con uno stipendio in mano

Al collo la testa di un leone

A casa i soldi con la pala

Tatuato il marchio di fabbrica nello scantinato

Con Neboso tutto nervoso

Noi con le teste scoppiate

Ho una Nike bianca imballata proprio come la bamba

Tu che parli soltanto

Santo Domingo, Aghram

Lì i boss nel sistema vogliono uomini con le palle

Voglio i soldi a pedana perché vengo dalla fame

Chesta sera bev tropp mentr pens a diman

N’to cassett teng a glock, affianc ‘o cont bancario

Me ne vac assai luntan, aro nun pigl ‘o 3G

Cu na tipa ca me spoglia, senza manc usà e man

Vamos a la playa

Con la plata nella Gucci

Me dice que soy bueno

Mentre lev ‘a cinta Gucci

Trappo comm ‘a Genny

Mentr accir ‘a nu cristian

Ogni piezz mi è na hit, già ra Napl a Milan





