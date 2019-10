Andrea Bocelli & Ellie Goulding nell’emozionante duetto in Return To Love: video ufficiale, testo e traduzione

Andrea Bocelli & Ellie Goulding in un emozionante duetto sulle note del nuovo singolo Return To Love, disponibile ovunque dal 4 ottobre 2019 come primo assaggio del nuovo album Sì Forever (The Diamond Edition), out l’8 novembre 2019 via Sugarmusic. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Strani Rumori Studio. Del brano in oggetto, è disponibile una seconda versione interamente in inglese.

Si tratta della nuova edizione della sedicesima e ultima fatica discografica Si, pubblicata il 26 ottobre 2018. Al suo interno una nuova versione della meravigliosa “Il mare calmo della sera” (canzone che vinse Sanremo 1994 Sezione Nuove proposte) e tre inediti quali “Alla gioia” (per il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven), “Dormi Dormi Lullaby” (in duetto con Jennifer Garner) e la bellissima canzone in oggetto, il cui testo e musica sono di Ian Axel, Chad Vaccarino e Josh Kear, mentre il testo in italiano è opera di Matteo Curallo. Nel disco anche “Ragazzo mio” (nuova registrazione di “Ragazzo Mio”, basata sul tradizionale motivo irlandese “Danny Boy” che affronta il tema centrale della separazione) e importanti ospiti internazionali come Dua Lipa e Ed Sheeran.

Return To Love Testo e Traduzione – Andrea Bocelli • Ellie Goulding

[Bocelli]

Quand’è che ho spento il cuore

Che ho smesso di sognare

Un nuovo amore

Il dubbio dentro me e ho smesso di sperare

Ma a un tratto tu

Risvegli nel profondo

un fuoco che mi accende

[Insieme, Andrea Bocelli]

I’ll return to love

e rischierò

per regalarti il mondo

and I’ll return to love

e resterò

per costruire un sogno

one more time.

[Ellie Goulding]

Who cares about the past

Who knows about tomorrow

l’amore è adesso

[Insieme]

And maybe this won’t last

Maybe this moment’s all we have

Let’s find out

[Ellie]

And though I’m still afraid

You’re worth a leap of faith

[Insieme]

I’ll return to love

And risk it all

To see the world that we make

I’ll return to love

And take the fall

As if my heart cannot break

One more time.





[Insieme]

Here and now

Up against the edge

Promise me you won’t look down

One foot off the ledge

Take my hand and show me

How to love again

[Insieme, Bocelli]

And I’ll return to love

And risk it all

Per regalarti il mondo

And I’ll return to love

And take the fall

Per costruire ancora

One more time…





[Bocelli]

Quand’è che ho spento il cuore

Che ho smesso di sognare

Un nuovo amore

Il dubbio dentro me e ho smesso di sperare

Ma a un tratto tu

Risvegli nel profondo

un fuoco che mi accende

[Ellie Goulding]

A chi importa del passato

Chi conosce il domani

l’amore è adesso

[Insieme]

E forse non durerà

Forse questo momento è tutto ciò che abbiamo

Scopriamolo





[Ellie]

E anche se ho ancora paura

Tu vali un atto di fede

[Insieme]

Tornerò ad amare

E rischierò tutto

Per vedere il mondo che creiamo

Tornerò ad amare

E mi sacrificherò

Come se il mio cuore non potesse spezzarsi

Un’altra volta.

[Insieme]

Qui e ora

Contro il bordo

Promettimi che non guarderai giù

Un piede fuori dalla sporgenza

Prendi la mia mano e mostrami

Come amare di nuovo

[Insieme, Bocelli]

E tornerò ad amare

E rischierò tutto

Per regalarti il mondo

E tornerò ad amare

E mi sacrificherò

Per costruire ancora

Un’altra volta…

