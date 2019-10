Lee Ryan – Ghost: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 4 ottobre 2019, Ghost è un singolo del cantautore britannico Lee Ryan, uno dei componenti della boy band inglese Blue: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova bella e coinvolgente canzone.

Scritto e composto dall’interprete con la collaborazione di Aiko Rohd, questo pezzo è uscito a sorpresa e che sorpresa! Perché la contagiosa traccia è decisamente gradevole e inoltre erano parecchi anni che l’artista non rilasciava materiale solista. In quest’occasione canta di essere un fantasma e chiede aiuto.

Lee Ryan – Ghost Testo e Traduzione

Here’s a line for you

Don’t mind me, I’m cool

Here’s a lie or two

I never really needed you

Cut my veins and they’ll be Blue

‘Cause you’re looking at a Ghost You knew.

Ecco una frase per te

Non preoccuparti per me, sto bene

Ecco una bugia o due

Non ho mai davvero avuto bisogno di te

Taglio le mie vene e saranno blu

Perché stai guardando un fantasma che conoscevi.

Take your time to hear

What I cannot say

Take the shoes from me

So you can walk a day

Cut the chains and set me free

So you can see the ghost is me.

Prenditi tempo per ascoltare

Quello che non posso dire

Prendi le mie scarpe

Così puoi camminare un giorno

Taglia le catene e liberami

Così puoi vedere che il fantasma sono io.

Have you seen me lately

Can anybody save me?

I’m feeling like a long long way from home

‘Cause I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

Right now, right now.

Ultimamente mi hai visto

Qualcuno può salvarmi?

Mi sento molto molto lontano da casa

Perché adesso sono un fantasma

Vedi che sono un fantasma ora

Vedi che sono un fantasma ora

Vedi che sono un fantasma adesso

Adesso, adesso

I can stand the rain

Because I can’t feel no more

I guess that I’m to blame

I’ve been here once before

And I know, it’s hard to change

When they say you’re just a ghost

With no name





Riesco a sopportare la pioggia

Perché non sento più nulla

Credo sia colpa mia

Sono già stato qui

E lo so, è difficile cambiare

Quando dicono che sei solo un fantasma

Senza nome

Have you seen me lately

Can anybody save me?

I’m feeling like a long long way from home

‘Cause I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

Right now, right now.

Ultimamente mi hai visto

Qualcuno può salvarmi?

Mi sento molto molto lontano da casa

Perché adesso sono un fantasma

Vedi che sono un fantasma ora

Vedi che sono un fantasma ora

Vedi che sono un fantasma adesso

Adesso, adesso

Right now I feel like a merry-go

Round, round up down, what a silly show

One spark, she blows like cherry bomb

Bang bang, bang, bang

Right now I feel like a merry-go

Round, round up down, what a silly show

One spark, she blows like cherry bomb

Bang bang, bang, bang

In questo momento mi sento come una giostra

Che va su e già, che spettacolo sciocco

Una scintilla, esplosa come una ciliegia bomba

Bang bang, bang, bang

In questo momento mi sento come una giostra

Che va su e già, che spettacolo sciocco

Una scintilla, esplosa come una ciliegia bomba

Bang bang, bang, bang.

Have you seen me lately (lately)

Can anybody save me? (save me)

I’m feeling like a long long way from home

‘Cause I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

Right now, right now.





Mi hai visto ultimamente (ultimamente)

Qualcuno può salvarmi? (salvarmi)

Mi sento molto molto lontano da casa

Perché adesso sono un fantasma

Vedi che sono un fantasma ora

Vedi che sono un fantasma ora

Vedi che sono un fantasma adesso

Adesso, adesso

See I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

See I’m a ghost right now

Right now, right now.

Vedi che sono un fantasma ora

Vedi che sono un fantasma ora

Vedi che sono un fantasma adesso

Adesso, adesso.





