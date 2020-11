Sfera Ebbasta: ascolta Gangang feat. Lil Mosey (con testo)

I rapper Sfera Ebbasta e Lil Mosey, quello della hit Blueberry Faygo per intenderci, hanno unito le forze in Gangang, dodicesima e penultima traccia dell’album Famoso, pubblicato il 20 novembre 2020.

L’audio e il testo di questo brano, scritto dai due interpreti e prodotto dal milanese Drillionaire, al secolo Diego Vincenzo Vettraino.

In questa terza era discografica, nella quale non mancano stelle come i rapper statunitensi Future e Offset, il cantautore colombiano J Balvin, il produttore Steve Aoki e i nostri Marracash e Gué Pequeno, Gionata ha deciso di dar spazio anche a quest’astro nascente della scena statunitense, un artista classe 2002 che nella sua ancor breve carriera ha avuto il privilegio di collaborare con un certo Chris Brown in G Walk, anche se la sua più famosa hit è la succitata Blueberry Faygo.

Testo Gangang di Sfera Ebbasta

[Intro]

Gang, gang, gang, gang

Money Gang, Money Gang

[1a Strofa]

Sai che vengo da là

Piccolo quartiere poco fuori città

Fumavo le canne nel parchetto coi fra’

Qua ci si fa grande e lo sai già come va

C’è chi se ne va e chi resta là

Volevamo fare i soldi come i DJ

Farci quelle tipe che vedi su Playboy

Invece il mio amico sta impazzendo con lei

Non esce più con noi

Soldi e tipe vanno e vengono, la gang è questa (Gang, gang, gang, gang)

Me la tatuo anche in testa

Ti ho rivista e, giuro, mi sembravi diversa (Eh, eh, eh, eh)

Ma sei sempre la stessa





[Pre-Rit.: Lil Mosey] (la traduzione in italiano)

And we screaming, “Gang, gang” (Gang, gang)

Don’t try to step too close to me (To me)

My niggas finna bang, bang (Oh, uh)

Everybody love me, yeah, I know (I know)

We are not the same thing (No)

They be always watchin’ where I go

It’s always to the bank, bank (Bank, bank)

Just some young niggas who ain’t never had shit

[Rit.]

Fumo solo con la gang, gang (Gang, gang)

Sbuffo nuvole nel cielo, c’ho un nuovo giubbotto nero

Non stavo pensando a niente (Gang, gang)

I miei sono ancora in giro pure se c’è un brutto tempo

E sono pronti a fare “bang, bang” (Bang, bang)

No, qua nessuno è sincero

E non mi fido più di te (Bang, bang)

Stasera sto coi miei

[2a Strofa: Lil Mosey] (la traduzione in italiano)

Up all night, it’s like three in the morn’ (In the morn’)

But I don’t take drugs no more (Uh)

In the back of the coupe, and I fuck so slow (Skrrt, skrrt)

I found her in the club (Lil’ bitch)

Hop in the stu’ with some Benjamins (Bands)

I’m with my brothers, I don’t got no friends (No)

I can’t lose, I’m tryna win (Win)

Nigga was broke, but that was back then (Back then)

I got the drip like Marcelo (Marcelo)

Just took a jet to Milano (Milano)

I just brought my city euros (Euros)

They say I’m a hood hero

[Pre-Rit.]

And we screaming, “Gang, gang” (Gang, gang)

Don’t try to step too close to me (To me)

My niggas finna bang, bang (Oh, uh)

Everybody love me, yeah, I know (I know)

We are not the same thing (No)

They be always watchin’ where I go

It’s always to the bank, bank (Bank, bank)

Just some young niggas who ain’t never had shit

So I say





[Rit.]

Fumo solo con la gang, gang (Gang, gang)

Sbuffo nuvole nel cielo, c’ho un nuovo giubbotto nero

Non stavo pensando a niente (Gang, gang)

I miei sono ancora in giro pure se c’è un brutto tempo

E sono pronti a fare “bang, bang” (Bang, bang)

No, qua nessuno è sincero

E non mi fido più di te-e (Bang, bang)

Stasera sto coi miei





La traduzione delle parti di Lil Mosey

[Pre-Ritornello: Lil Mosey]

E gridiamo, “Gang, gang” (Gang, gang)

Non cercare di avvicinarti troppo a me (A me)

I miei amici faranno bang, bang (Oh, uh)

Tutti mi amano, sì, lo so (lo so)

Non siamo la stessa cosa (no)

Stanno sempre a guardare dove vado

È sempre in banca, banca (banca, banca)

Solo alcuni giovani neri che non hanno mai avuto nulla

[Strofa 2: Lil Mosey]

Sveglio tutta la notte, sono tipo le tre del mattino (Del mattino)

Ma non prendo più droghe (Uh)

Nella parte posteriore della coupé, e fo*to così lentamente (Skrrt, skrrt)

L’ho beccata nel locale (stron*etta)

Faccio un salto allo studio con delle Benjamins (pile di soldi)

Sono con i miei fratelli, non ho amici (No)

Non posso perdere, sto provando a vincere (vincere)

Quello li era al verde, ma tempo fa (a quel tempo)

Ho il drip come Marcelo (Marcelo)

Ho appena preso un jet per Milano (Milano)

Ho appena portato euro alla mia città (euro)

Dicono che sono un eroe del quartiere