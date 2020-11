Ascolta “Nun c’ho niente” di Fabrizio Moro (con testo)

Quella che sentiamo in Nun c’ho niente, brano inedito di Fabrizio Moro contenuto nell’album, Canzoni D’Amore Nascoste, è una persona molto giù e con molti rimpianti, che affoga i dispiaceri nel vino.

L’audio e il testo di questa bella canzone, scritta insieme a Danilo Molinari, che come si evince dal titolo, viene interpretata in romano in maniera veramente eccezionale, con la sua classica graffiante e potente voce, che nel corso degli anni ha fatto innamorare numerosissimi ascoltatori.

Ricordo che nel nuovo disco del cantautore capitolino, sono racchiuse alcune delle canzoni del repertorio di Fabrizio e un secondo inedito intitolato Voglio stare con te. Ovviamente si tratta di una racconta di alcuni brani d’amore, che l’artista ha scritto durante il suo percorso.

Testo Nun c’ho niente di Fabrizio Moro

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Nun c’ho niente

e lasciame perdere

nun me va de spiegarte

quello che il core se sente

‘er core nun mente





Nun c’ho niente

c’ho un po’ de rimpianti

ma ho sbagliato da solo senza aver Cristi e né santi

e i santi so’ tanti

[Ritornello]

Dentro ‘ar bicchiere me passa la vita davanti

c’è ‘n’altro goccio de vino pure se è tardi

[Strofa 2]

Ma nun c’ho niente

e lasciame in pace!

io so fatto così, strillo tanto ma poi me dispiace

e nun te fidà de chi tace

[Ritornello]

Dentro ‘ar bicchiere me passa la vita davanti

c’è ‘n’altro goccio de vino pure se è tardi





[Strofa 3]

Ma nun c’ho niente

che ca**o te guardi

potevamo abbracciasse de più invece d’esse’ bugiardi

e mo non c’ho niente

[Outro]

Eh, nanana

Nun c’ho niente

(nanana)

nun c’ho niente

(nanana)

nun c’ho niente