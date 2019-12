Aiden & Mali – Offline: video, audio e testo della nuova canzone

Da domenica 15 dicembre 2019, è disponibile il nuovo singolo del rapper Aiden, ancora in coppia con Mali, che si intitola Offline. Il testo e l’audio.

La nuova coinvolgente canzone del rapper svizzero Loris Lorenzetti, artisticamente conosciuto come Aiden, parla di un amore che non sembra essere corrisposto. Il video ufficiale volutamente dal sapore amatoriale, mostra invece momenti di vita vissuti tra due amici che se la spassano in giro per la città.

Aiden – Offline testo

Mi chiedono “come stai?”

Io non rispondo mai

Ho perso mille strade ed ho trovato solo guai

Non mi rispondi mai

Stasera sono offline

Posso anche non sentirti, se ci tieni rimarrai

Non posso più fidarmi se ti sento lontana

Non riesco più ad amarti se dopo cambi strada

Ce la farò (ce la farò)

Se ti scorderò (se ti scorderò).

Ti ricordi quando stavamo fuori? (stavamo fuori)

Ti ricordi quando ti portavo i fiori? (ti portavo i fiori)

Facevamo un paio di love story

Due disastri, due capolavori

Ma di mezzo brutte sensazioni (sensazioni)

Per te avrei avrei preso la luna

Però non so se ne vale la pena

Lotto per niente, si lotto per nulla

Dormo di giorno, mi sveglio la sera (mi sveglio la sera)

L’amore bastardo, c’ho il cuore che gela

E chissà se ne vale la pena (chissà se ne vale la pena)

Ehi (Ehi)

Non è amore se non senti che brucia dentro (che brucia dentro)

Vento e fuoco insieme fanno solo un incendio (solo un incendio)

Cammino per strada e sento il tuo profumo

Rimarrò per te, te lo giuro

Di questo ne sono sicuro.

Se hai bisogno di me cercami

Ti basta voltarti che giuro che mi trovi lì

Farei di tutto per te

Di tutto per noi

Perché so che tra noi c’è amore

Lo vedo dagli occhi tuoi (dagli occhi tuoi).





