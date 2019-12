Niko Pandetta – Vaseme: audio e testo del nuovo singolo

Vaseme è il nuovo singolo del cantautore catanese Niko Pandetta, scritto e composto insieme a Francesco Caponetto e disponibile dal 14 dicembre 2019. La nuova canzone, sta già divenendo virale.

Il testo e l’audio di questa contagiosa canzone in pieno stile Vincenzo “Niko” Pandetta, che qui corteggia una ragazza che vede passare e che gli ha letteralmente fatto impazzire, così prima esita nell’avvicinarla e successivamente la invita a baciarlo e a passare la serata in un luogo appartato: casa sua.

Niko Pandetta – Vaseme testo

Mi fai impazzire quando passi sotto casa

vorrei femmarti ma nu sacc trovà scuse

voglio parlà cu tte ma voglo fermà o’ tiempo

pecchè vulesse sta’ cu tte fin all’eterno

Amami (amami) iò già me sent’ ‘nnammurat e te

baciami (baciami), mi fai tremare il cuore e l’anima

timido (timido), ma sul pecchè ancora tu nun staje cu mme

le stelle ti regalerò

chesta sera io e te ci incuntramm qui da me

e nisciuno c può maje vverè (mai vverè)

Vasame, stasera simme io e te sultant in mienz e’ nuvolè

stiam volando sopra chistu liett

astrighim che questa voglia fa tremare pure l’anima

esist sulamènt tu

vaseme, vuless ca stu tiemp si fermàss proprio ca’

mentre sta vocca cercà chill ca te fa impazzì

mentre io amore e’ stu piacèr ca’ me fai provàr

sta storià nun finìsc ca’.





Sei tutto quello che ho sempre desiderato

nella mia vita ho avuto tutto ed è sbagliato

ma tu si a’ cosà cchiù bellà rint a stu munne

tu mi hai cambiato il mondo, che stavo all’inferno

Amami (amami) iò già me sent’ ‘nnammurat e te

baciami (baciami), mi fai tremare il cuore e l’anima

timido (timido), ma sul pecchè ancora tu nun staje cu mme

le stelle ti regalerò

chesta sera io e te ci incuntramm qui da me

e nisciuno c può maje vverè (mai vverè)

Vasame, stasera simme io e te sultant in mienz e’ nuvolè

stiam volando sopra chistu liett

astrighim che questa voglia fa tremare pure l’anima

esist sulamènt tu

vaseme, vuless ca stu tiemp si fermàss proprio ca’

mentre sta vocca cercà chill ca te fa impazzì

mentre io amore e’ stu piacèr ca’ me fai provàr

sta storià nun finìsc ca’.

vaseme, vuless ca stu tiemp si fermàss proprio ca’

mentre sta vocca cercà chill ca te fa impazzì

mentre io amore e’ stu piacèr ca’ me fai provàr

(sta storià nun finìsc ca’).





Vasame, stasera simme io e te sultant in mienz e’ nuvolè

stiam volando sopra chistu liett

astrighim che questa voglia fa tremare pure l’anima

esist sulamènt tu

vaseme





