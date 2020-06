Ascolta Funerale, nuova canzone degli PSICOLOGI con Tredici Pietro

Impreziosita dalla voce di Tredici Pietro, Funerale è la traccia numero cinque racchiusa in Millennium Bug, debut album degli Psicologi uscito il 12 giugno 2020 per Bomba Dischi.

Leggi il testo e ascolta questa grintosissima canzone, scritta da Lil Kaneki, Drast, Axel Legit e Pietro Morandi, aka Tredici Pietro, figlio del celebre Gianni, con il quale Drast e Lil Kaneki collaborarono in Vestiti D’Odio, pubblicato lo scorso gennaio. La produzione del brano in oggetto è opera di Axel Legit & Drast.

Anticipato da tre singoli, vale a dire Sto Bene, Generazione e Fck U ft. Madame, il disco d’esordio del duo racchiude un totale quindici brani inediti.

Psicologi Funerale testo

Download su: Amazon – iTunes

(Drast)

Sono cresciuto male come un fiore nella mer*a

Avevo una canna d’erba al posto del biberon

Ho solo amici che hanno troppa mer*a nella testa

Fumano notte e giorno e non vanno K.O.

E scusami davvero se non vengo alla tua festa

Ma mi gira la testa se ti sento parlare

Ho un cuore d’oro e i polmoni da buttare

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

[Drast e (Tredici Pietro)]

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

Ho un cuore d’oro e i polmoni da buttare

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

E scusami davvero se non vengo alla tua festa

Ma mi gira la testa se ti sento parlare

Ho un cuore d’oro e i polmoni da buttare (Ehi)

E farò sogni d’oro solo al mio funerale (Yeah)





(Tredici Pietro)

Mamma dice che sono nato polmoni deboli

E che Cristo scese ad Eboli ma io non posso crederle

Perché siamo cresciuti spenti dentro ai posaceneri

Vicoli bolognesi, a morte tutti i bracci tesi

Vi voglio vedere appesi

È inutile che chiedi

Non parlo con le guardie, i traditori e i profeti

In giro come zombie, magri e bianchi come scheletri

È inutile che guardi, perché tanto non ci vedi, non ci fotti e non ci senti

È il millenium buggato

Se vieni con le fedi al mio concerto hai sbagliato

Ho il cervello squagliato

Se finisco a pensarla come voi io mi ammazzo

(Tredici Pietro)

Sono cresciuto storto come un fiore nella mer*a

Un bambino nel Vietnam ma a fine anni ’60

E scusami davvero se ti rovino la festa

Ma no, non mi interessa

Ci sbatto finché sanguina la testa

(Drast)

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

Ho un cuore d’oro e i polmoni da buttare

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

E scusami davvero se non vengo alla tua festa

Ma mi gira la testa se ti sento parlare

Ho un cuore d’oro e i polmoni da buttare

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

(Lil Kaneki)

Che palle, guarda che racket

Siamo cresciuti in discariche, tenute da basket

Oh, ragazzini in fissa per le challenge

Fai un’altra challenge, poi un’altra challenge

Oh, quelli che ci criticano dentro al cesso

Sono gli stessi che ascoltano Ligabue prima di fare sesso

E adesso nell’amplesso del testo

Sei finito a scrivere l’ennesimo pezzo (eheheh)

Bella metrica, ostetrica, onerica, retrica, ma che caxxo dici?

Tu madre ti compra i vestiti, ma che caxxo dici?

Entri nella blood, ma che caxxo dici?

Il tuo rapper preferito preferisce un dito dentro al cu*o

Che restare su quel palco di sicuro

Adesso che stai colando con la bava

Resta zitta, pago l’affitto a mi’ nonna, puxxana

(Drast)

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

Ho un cuore d’oro e i polmoni da buttare

E farò sogni d’oro solo al mio funerale

E scusami davvero se non vengo alla tua festa

Ma mi gira la testa se ti sento parlare

Ho un cuore d’oro e i polmoni da buttare

E farò sogni d’oro solo al mio funerale





