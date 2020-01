Tredici Pietro & PSICOLOGI “Vestiti D’Odio”: audio e testo della canzone

Il rapper Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, e gli Psicologi, hanno unito le forze nel singolo Vestiti D’Odio, uscito il 10 gennaio 2020 per Thaurus/Universal Music Italia.

Il testo e l’audio di questo bel brano, il primo rilasciato nel nuovo anno dal figlio più piccolo di Gianni Morandi, scritto e interpretato insieme a Marco De Cesaris, aka Drast, e Lil Kaneki, al secolo Alessio Akira Aresu. La produzione è stata curata dal giovane bolognese Matteo Novi, artisticamente conosciuto come Mr. Monkey. Come affermato dal giovane artista, questo pezzo sancisce l’inizio di tante cose, perché è solo la prima di una serie di tracce che usciranno quest’anno e che presumo, saranno racchiuse in un futuro album o EP.

Sta già contagiando il web diffondendosi viralmente questa nuova canzone, già suonata in diverse occasioni dal vivo, nella quale si parla di una storia d’amore giunta ormai al capolinea: è difficile rassegnarsi all’idea che la tua ex dolce metà, della quale sei ancora innamorato, stia con un altro, soprattutto pensando che appena un anno prima si stava felicemente insieme. Sulla stessa lunghezza d’onda gli Psicologi, con Drast che ricorda i bei momenti passati insieme e Kaneki che affoga i dispiaceri nell’alcool.

Vestiti D’Odio testo — Tredici Pietro • Psicologi

Mr. Monkey

[Drast]

Ma ci hai visto? (Che scemi)

Gli aerei (i treni)

Le notti nei bar, i ricordi, i pensieri

I tuoi gatti, gli scleri, i tuoi mille problemi

Come puoi non amarmi? Nemmeno tu ci credi

E so che un battito di ciglia ferma un battito di cuore

Ci siamo fatti mille piani senza trovare l’ascensore

Guardavamo il mare dai finestrini di quel regionale

Quanto ci piace viaggiare?

Senza soldi, dentro una casa di carta e sta per arrivare il temporale





[Tred. P.]

Qua nuotiamo da soli

Puoi scoprire chi sono

Ma se vuoi usciamo fuori

Ci vestiamo di odio

Quando siamo da soli

Non mi sento più solo

Ma se poi usciamo fuori

Ci vestiamo di odio

È una vita che sbaglio, oh

Scrivimi che ti manco, dai

Vorrei tornare a un anno fa

Nel tuo mondo c’hai un altro ormai

È una vita che sbaglio, oh

Scrivimi che ti manco, dai

Vorrei tornare a un anno fa

Nel tuo mondo c’hai un altro ormai.

[Lil Kaneki]

Guardami negli occhi e poi dimmi cosa pensi

Distruggiamo tutto, dopo raccogliamo i pezzi

Tu che mi detesti, io che mi detesto

I tuoi occhi freddi, io che brucio lento

Cuori a metà fanno male

Io che non so con chi stare

Ubriaco marcio, dentro la birra c’ho il mare

Come un bastardo, dopo inizio a urlare, ah

E so bene che dovrei stare zitto

E tu da me non tornerai mai più

Mi è rimasta una bugia e poi il tuo strillo

La prossima chiamata metto giù





[Tred. P.]

Qua nuotiamo da soli

Puoi scoprire chi sono

Ma se vuoi usciamo fuori

Ci vestiamo di odio

Quando siamo da soli

Non mi sento più solo

Ma se poi usciamo fuori

Ci vestiamo di odio

È una vita che sbaglio, oh

Scrivimi che ti manco, dai

Vorrei tornare a un anno fa

Nel tuo mondo c’hai un altro ormai

È una vita che sbaglio, oh

Scrivimi che ti manco, dai

Vorrei tornare a un anno fa

Nel tuo mondo c’hai un altro ormai

È una vita che sbaglio, oh

Scrivimi che ti manco, dai

Vorrei tornare a un anno fa

Nel tuo mondo c’hai un altro ormai

È una vita che sbaglio, oh

Scrivimi che ti manco, dai

Vorrei tornare a un anno fa

Nel tuo mondo c’hai un altro ormai





