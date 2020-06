PSICOLOGI – Spensieratezza: ascolta e leggi il testo della nuova canzone

Ascolta Spensieratezza, quarta traccia inserita in Millennium Bug, disco d’esordio degli Psicologi, pubblicato il 12 giugno 2020 per Bomba Dischi. Il progetto arriva dopo gli EP 1002 e 2001, rispettivamente rilasciati il 19 giugno e il 25 ottobre 2019.

Oltre questa canzone (leggi il testo), nell’interessantissimo primo album di Lil Kaneki Drast, sono presenti altre 14 tracks, tra le quali le già conosciute Sto Bene, Generazione e Fck U con la collaborazione di Madame, che ne hanno anticipato la release.

Il coinvolgente brano in oggetto è stato firmato dal duo con la collaborazione di Davide Totaro, in arte Dat Boi Dee, che insieme a Drast ha anche curato la produzione.

Spensieratezza – Psicologi – testo

(Drast)

Quando ti perdo capisco quanto vali

Ed è come aspettare un treno steso sui binari

Non siamo mai stati chiari

Come le birre che bevo, come il cielo da quando siamo lontani

Insegui la libertà coi sogni più grandi della tua età

Con i tuoi capelli corti, come i giorni che viviamo

L’ansia ritorna sempre dove si è trovata bene

E quando se ne va noi l’aspettiamo

Quanta strada farò (farò), quanti posti vedrai (vedrai)

Quando ti penserò (penserò), chissà con chi sarai (sarai)

Forse da sola a letto, con un buco nel petto

Oppure insieme ad un altro a parlare dei suoi guai

Io berrò fino a vomitare un’altra volta ancora

Ed avrò i brividi quando ascolterò questa strofa

Ed avrò i brividi se parlerai di questa storia

Hai conservato sul diario una pagina vuota (Una pagina vuota, pagina vuota)





(Drast)

Stasera c’è una festa, in un posto di merda

Ti ho vista tra la gente, mi sembravi diversa

Vorrei ritornare in terza

Eparlare dei problemi con spensieratezza

Con spensieratezza, con spensieratezza

Mi hai fatto perdere il sonno e perdere la testa

Vorrei parlare di noi due con più spensieratezza

(Lil Kaneki)

So che mi detesti, io che scrivo testi, oh no?

Non mi troverai (troverai), non ti troverò-ò-ò-ò-ò, eh-eh

Marciapiedi che si sporcano

Panchine che stanno già la da un pezzo

Vestiti non si cambiano, il tempo sembra che resti sempre fermo

Cuori prendono l’autobus, ma da fuori le persona sembran’ uguali li dentro

Il cielo non sembra così blu dalle strisce pedonali di un parcheggio

Stiamo fuori ma fuori di testa

E se mi arrabbio urli: “Cosa fai?”

E domani so che è la tua festa

E starò bene se non mi inviterai (inviterai, inviterai)

(Drast)

Stasera c’è una festa, in un posto di merda

Ti ho vista tra la gente, mi sembravi diversa

Vorrei ritornare in terza

Eparlare dei problemi con spensieratezza

Con spensieratezza, con spensieratezza

Mi hai fatto perdere il sonno e perdere la testa

Vorrei parlare di noi due con più spensieratezza





