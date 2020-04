Florence + The Machine – Light of Love: testo e traduzione del singolo benefico

Light of Love è un singolo dei Florence and The Machine rilasciato il 16 aprile 2020 a sostegno della Intensive Care Society, la più antica società di medicina di terapia intensiva al mondo, che fornisce assistenza e supporto a medici, infermieri e operatori sanitari e che naturalmente in questo periodo si sta occupando della pandemia causata dal COVID-19. Tutti i proventi andranno quindi alla Intensive Care Society.

Il testo e la traduzione in italiano e l’audio di questa interessante canzone inedita e dallo scopo benefico, scritta da Doveman, Florence Welch, Andrew Wyatt & Emile Haynie, che originariamente doveva far parte del quarto album High As Hope, per poi non essere inclusa. La copertina del brano, nel quale Florence Welch canta di essersela vista brutta, è opera di Lillie Eiger.

Florence + The Machine Light of Love Testo

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano

In aggiornamento

[Verse 1]

And I came to, walking on the train tracks

How did I get here? And how do I get back?

I’ve been up all night, let’s stay awake

Push it further, you know I’ll never break

At some point in the party I thought my heart was failing

You said, “Hey, you’re ok. You seem to be still standing”

Flashes appeared at the corner of my eyes

I saw the stars and I didn’t ask why

Heard the voices and caught my breath

So close and yet so far from death

So close and yet so far from death

So close and yet so far from death

[Pre-Chorus]

Well, the feeling was always too much for me, it always came too strong

I wanted to get it right so badly that I always got it wrong

So you keep pushing on

You hope it won’t be long

‘Til you can find the child you were

And find a way to get along

[Chorus]

Don’t go blindly into the dark

In every one of us shines the light of love

Don’t go blindly into the dark

In every one of us shines the light of love

Don’t go blindly into the dark

In every one of us shines the light of love

Don’t go blindly into the dark

In every one of us shines the light of love

[Verse 2]

And, oh, my little sister, when the drugs were wearing off

I climbed into your bed and said, “I think I did too much”

In some ways that was simpler, being too fucked up to see

I didn’t have to wake up to the world that was around me

And now we are awake and it seems too much to take

I want to close my eyes because I fear my heart will break

I want to look away

I want to look away

I want to look away

I must not look away

[Chorus]

Don’t go blindly into the dark

In every one of us shines the light of love

Don’t go blindly into the dark

In every one of us shines the light of love

Don’t go blindly into the dark

In every one of us shines the light of love

Don’t go blindly into the dark

In every one of us shines the light of love





Na na na na na na na ah

Na na na na na na

Na na na na na na na ah

Na na na na na na

[Outro]

I want to look away

I want to look away

I want to look away

I must not look away

I must not look away

I must not look away

I must not look away

I must not look away





Light of Love traduzione

Vai al testo

[Strofa 1]

E mi sono ripresa, camminando sui binari del treno

Come sono finita qui e come faccio a tornare

Sono stata sveglia tutta la notte, restiamo svegli

Spingi di più, sai che non mi spezzerò mai

Ad un certo punto della festa credevo che il mio cuore stesse cedendo

Hai detto “ehi, stai bene? Sembra che tu sia ancora in piedi”

Con la coda degli occhi vedevo apparire bagliori

Ho visto le stelle e non ho chiesto il perché

Ho sentito le voci e ho ripreso fiato

Così vicina eppure così lontana dalla morte

Così vicina eppure così lontana dalla morte

Così vicina eppure così lontana dalla morte

[Pre-Ritornello]

Beh, quella sensazione è sempre stata troppo per me, è sempre stata eccessivamente forte

Volevo fare le cose per bene a tutti i costi che ho sempre sbagliato

Quindi continui a spingere

Speri che non ci vorrà molto

Finché non riesci a trovare il bambino che sei stato

E trova un modo per andare d’accordo





[Ritornello]

Non andare alla cieca nel buio

In ognuno di noi risplende la luce dell’amore

Non andare alla cieca nel buio

In ognuno di noi risplende la luce dell’amore

Non andare alla cieca nel buio

In ognuno di noi risplende la luce dell’amore

Non andare alla cieca nel buio

In ognuno di noi risplende la luce dell’amore

[Strofa 2]

E oh sorellina mia, quando l’effetto delle droghe stavano svanendo

Sono salita nel tuo letto e ho detto “Penso di aver fatto troppo” (o “averne prese troppe”)

Per certi versi era più semplice essere troppo fatta per capire

Non dovevo svegliarmi con il mondo che mi circondava

E ora siamo svegli e sembra troppo da sopportare

Voglio chiudere gli occhi perché temo che mi si spezzerà il cuore

Voglio distogliere lo sguardo

Voglio guardare altrove

Voglio distogliere lo sguardo

Non devo guardare altrove

[Ritornello]

Non andare alla cieca nel buio

In ognuno di noi risplende la luce dell’amore

Non andare alla cieca nel buio

In ognuno di noi risplende la luce dell’amore

Non andare alla cieca nel buio

In ognuno di noi risplende la luce dell’amore

Non andare alla cieca nel buio

In ognuno di noi risplende la luce dell’amore

[Outro]

Voglio distogliere lo sguardo

Voglio distogliere lo sguardo

Voglio distogliere lo sguardo

Non devo guardare altrove

Non devo guardare altrove

Non devo guardare altrove

Non devo guardare altrove

Non devo guardare altrove

Ascolta su: