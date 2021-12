Fedez e il videomessaggio per Babbo Natale: la risposta di Leone è esilerante

Fedez e suo figlio Leone hanno girato un videomessaggio per Babbo Natale. La risposta del piccolo Lucia Ferragni è esilarante.

Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto con il nome d’arte di Fedez, è un cantautore italiano molto in voga negli ultimi anni.

Nato a Milano nel 1989, ma cresciuto a Buccinasco nell’hinterland milanese. Subito dopo i primi anni del liceo artistico decide di abbandonare gli studi per dedicarsi con tutto il cuore e l’anima all’inizio di un percorso musicale.

Fedez: il videomessaggio per Babbo Natale

Nel 2007 incide e pubblica il suo primo Ep e tre anni dopo mette in commercio il suo primo mixtape che lo vede collaborare con Emis Killa. Il successo, arriva nel 2011 con la pubblicazione del suo primo album in studio Penisola che non c’è a cui segue non molto tempo il suo secondo album intitolato Il mio primo disco da venduto in cui si trova a lavorare con molti artisti della scena rap come J-Ax, Gue Pequeno e Jake La Furia.

Nel 2013 gira una docu-serie Zedef Chronicles composta da episodi e pubblicata su Youtube dove condivide con i fan, momenti della sua vita e dichiara l’uscita del suo terzo album Sig.Brainwash – L’arte di accontentare che ottiene un grandissimo successo arrivando a ricevere 4 nomination agli MTV Hip Hop Awards.

Dopo una marea di certificazioni oro e platino pubblica il suo quarto album Poop-Hoolista da cui vengono estratti i singoli, Cigno Nero in duetto con Francesca Michielin e Amore Eternit in duetto con la cantante Noemi,

Successivamente diventa coach del talent show X Factor ricoprendo il ruolo per un bel po’ di edizioni vincendone una grazie al trionfo di un cantante del suo team: Lorenzo Fragola.

Dopo aver avuto una sintonia artistica e umana con J-Ax, con cui fonda l’etichetta discografica Newtopia, finita per via di alcuni problemi, nel 2018 sposa Chiara Ferragni da cui ha avuto due figli: Leone e Vittoria.

Leone Lucia Ferragni e la raccomandazione a Santa Claus

In una delle ultime storie di Instagram di Fedez, il cantante chiede a Leone di inviare un messaggio a Babbo Natale. Il piccolo raccomanda Santa Claus di ricordarsi l’indirizzo di casa e che lui lo aspetta, come anche la sua sorellina Vittoria, dichiarando che l’ha fatta ridere tanto prendendo a botte un palloncino di Spongebob (come si può notare dalle storie precedenti a quella del videomessaggio).

Lo scorso anno Fedez ha passato più di 8 ore per fare una sorpresa a suo figlio travestendosi da Babbo Natale sottoponendosi ad un trucco particolare, ma appena Leone l’ha visto l’ha subito riconosciuto, così quest’anno Fedez e sua moglie hanno deciso di fargli una sorpresa invitando nella loro casa, Mattia Villardita, Cavaliere della Repubblica Italiana, vestito da Spiderman come lui spesso fa per regalare gioia ai bambini in ospedale.

