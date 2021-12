Fedez, la frecciatina nel nuovo album verso J-ax:”Un saluto al mio ex socio”

Fedez ha lanciato una frecciatina verso J-Ax durante la serie The Ferragnez. Ecco cosa ha detto.

Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto con il nome d’arte di Fedez, è un cantautore italiano tra i più apprezzati della nuova generazione.

Nato a Milano ma cresce a Buccinasco nell’hinterland milanese, nel 1989. Subito dopo i primi anni del liceo artistico decide di abbandonare la scuola per dedicarsi completamente ad un percorso nel campo musicale.

Fedez: la stoccata a J-Ax

Nel 2007 pubblica il suo primo Ep e nel 2010 facendo uscire il suo primo mixtape in cui collabora in parte anche con Emis Killa. La fama però arriva nel 2011 quando pubblica il suo primo album in studio Penisola che non c’è a cui segue dopo pochissimo tempo il suo secondo album Il mio primo disco da venduto in cui si trova a collaborare con molti artisti del calibro di J-Ax, Gue Pequeno e Jake La Furia.

Nel 2013 pubblica una docu-serie di tre episodi su Youtube dove condivide con i suoi seguaci, momenti della sua giornata e all’interno di questi video annuncian l’uscita del suo terzo album in studio, intolato Sig.Brainwash – L’arte di accontentare che riceve 4 nomination agli MTV Hip Hop Awards.

Dopo una pioggia di certificazioni ottenute con alcuni dei brani tratti dal suo quarto album Poop-Hoolista tra cui Cigno Nero in duetto con Francesca Michielin e Amore Eternit in cui duetta con la cantante Noemi, siede sulla poltrona da giudice del talent show X Factor ricoprendo il ruolo per molte edizioni vincendone una grazie al trionfo di un suo cantante: Lorenzo Fragola.

Dopo aver avuto una sintonia artistica e umana con J-Ax, con cui apre l’etichetta discografica Newtopia, finita per via di alcuni problemi, nel 2018 sposa Chiara Ferragni da cui ha due figli: Leone e Vittoria.

La dichiarazione nella puntata di The Ferragnez

La coppia è protagonista della serie-reality The Ferragnez che è stata pubblicata su Prime Video a partire dal 9 dicembre.

All’interno di questa serie, Fedez ha lanciato una frecciatina a J-Ax affermando che aveva una società e che acquistò le quote del suo socio che non credeva più in questo progetto, rivendendole poi a venti volte più del suo valore.

Il cantante non ha esplicitamente detto a chi si stesse riferendo, ma in molti hanno pensato si trattasse di J-Ax che aveva con lui la Newtopia. I due si sono allontanati nel momento in cui Fedez ha creduto che l’ex membro degli Articolo31 assieme a Fabio Rovazzi, mentre lui era a Los Angeles, avrebbero aperto un etichetta discografica cercando di “rubare” gli artisti al rapper.

Questa accusa è stata smentita da J-Ax che dice di essersi allontanato da Fedez per via della sua mala fede, mentre nessuna dichiarazione è mai stata fatta da Rovazzi.