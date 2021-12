The Ferragnez, la serie su Prime Video di Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni, hanno pubblicato su Prime Video, la serie tv sulla loro vita intitolata The Ferragnez. Ecco cosa c’è da vedere.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez, hanno pubblicato sulla piattaforma Prime Video, a partire dal 9 dicembre, i primi 5 episodi della docu-serie intitolata The Ferragnez.

Il plot dello show vede i coniugi affrontare i loro problemi di coppia facendo i conti con uno specialista psicoterapeuta che non si vede mai in volto e man mano che marito e moglie si raccontano vengono fatte vedere le immagini della loro vita in una specie di documentario.

The Ferragnez: La serie di Prime Video

In questa serie vediamo il lato umano della coppia, che già spesso è uscito fuori dalle loro storie di Instagram, ma questa volta si fa sempre più incessante mettendo in empatia lo spettatore con Fedez e Chiara.

Dalle prime puntate possiamo notare come mentre Chiara Ferragni ha un modo di vedere la vita tutto in positivo riuscendo ad affrontare col sorriso le insidie della vita, Fedez, diversamente vede le cose in modo negativo e a volte questo influisce sulla sua vita e su quello che deve compiere giornalmente.

Oltre a loro, nella serie sono presenti anche i loro figli, Leone e Vittoria, e altri componenti della famiglia come i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara Ferragni con i rispettivi compagni e la nonna di Fedez, oltre che collaboratori, amici e colleghi di entrambi.

La serie non si incentra solamente sugli aspetti psicologici dei due protagonisti, ma è ricca di siparietti comici e divertenti così come di momenti commoventi come la lettera di Marina Di Guardo nei confronti di sua figlia o il rapporto di Fedez con suo figlio Leone e quello che rappresenta per lui.

Il successo della serie

The Ferragnez avrà anche altri tre episodi, che verranno pubblicati su Prime Video giovedì 16 dicembre ed andranno a concludere lo show che è stato tanto atteso dai fan della coppia e distribuito a livello globale.

Quello che spicca in questa docu-serie è la qualità della produzione che è riuscita a raccontare una storia di vita quotidiana senza mai annoiare gli spettatori, prendendosi un rischio elevatissimo come successo per altre serie tv dello stesso genere che non hanno avuto lo stresso successo.

Sin dalle prime ore della notte tra l’8 e il 9 dicembre, l’hashtag #TheFerragnez è subito entrato tra trend topic rimanendoci per quasi due giorni, grazie agli utenti che hanno commentato su Twitter le puntante della fortunata serie.

Ancora una volta la coppia si è contraddistinta nel mondo dello spettacolo.