Blitz! testo, Guè Pequeño e Geolier

Intro

Guè Pequeño

Live dal rooftop, mentre sistemano la mia sfumatura

La guardo passare e penso che sia veramente aerodinamica (Wow)

Strofa 1

Guè Pequeño

È una spremuta di crimine

Lei vende il fisico come prima dello streaming (Ah)

Costume in squame di squalo

Degli scostumati la lumano, è squallido (Uh, uh, uh)

Sto fumando come Ziggy (Seh)

Sto contando, prego, zitti (Shh)

Notti in bianco, conosco la macro

Ti spalmo sul marciapiede, sì, tzatziki (Ahahah)

Ti suonano due con il casco (Chi è?)

No, frate’, non sono i Daft Punk (Nah)

La .9 ti dichiara amore (Pa-pa-pa)

Come i Van Halen, fai jump (Punk)

Antifurto in casa e in auto

Ma non per il cuore, l’ha preso una iatro

Ma non per l’anima, l’ha presa il diavolo

Doppio G come Dapper (Doppio G)

Rest In Peace Marvin Hagler (Rest In Peace)

Sul pachanga “pa-pam-pam”

Non ho mai visto un gangsta sfogarsi sui social

Col cane da donna, chihuahua (Ahah)

Brindo ai migliori, se ne sono andati

Stappando la migliore annata

Renato ha la face deformata

Mi sa che il cervello gli ha preso un po’ d’acqua

Pre-Ritornello

Guè Pequeño

Nulla di nobile in questo

Mi piace da pazzi lo stesso

Non mi resta niente dal sesso

E dicono: “Muori o vai al fresco”

Ho una fidanzata versatile

In Versace la bitch è Versacile

Versiamo Ruinart fino al lastrico

Mangiamo spaghetti con l’astice (Ma)

Ritornello

Guè Pequeño

Spero non facciano un blitz (x8)

Strofa 2

Geolier

Yeah, spero nun fanno nu blitz

Solitamente se fa quand’è l’alba

Storicamente se fa quand’è tanto

Praticamente se fa si ce stammo

Ammò, c”o rap, c”o trap, c”o drill

Tanto che m”a scopo ce vò nu dildo

Ca pe t”o raccuntà ce vò nu deal

Tante d”e fratture ce vò nu CID

Mentre me rilasso ‘int’â vasca, me bussano

Mentre me ripasso e ripasso, nu chiasso

Pecché so’ fuoriclasse ‘a quand’ero muccuso

Scopo a chesta forte si me sceto nervuso

Giuro, bro, si fanno n’irruzione

D”a pena na riduzione

Aspetto ca me dice: “Simmo ‘a polizia”

Bagno a chesti bitch cu l’unzione

Pecché ‘mmiezz’â via funziona

E frate guappe nun stanno ‘int’ê video mieje

Ammò, sette ‘ncopp’a sette ‘mmiezz’â strada

N’etto ‘o pavo a sette ma no a rate

Vintequattro H stacco e attaco ‘a nu lavoro a ll’altro tutt”a semmana

Fumo weed ‘int’â shisha, ‘o fra’, nn’te piglio a beef

Tra nuje e te, ‘o ssaje, ce sta n’abisso

Nun te scurdà, ‘o scè, ca nun suono cchiù â casa toja

Da quando c’hê rifiutato ‘o feat (Ahahah)

Pre-Ritornello

Geolier e Guè

Yeah, t”o giuro, so’ nato pe chesto e nun sto parlanno ‘e rap

Prego ‘a sera ca nn’m’arrestano e nun legalizzano l’erba

Tiene nu guardiaspalle che è gracile

Femmene in F so’ facile

Vuttammo Brignac da ll’asteco

Mangiammo spaghette cu l’astice (Ma)

Ritornello

Guè Pequeño

Spero non facciano un blitz (x7)

Spero di no, fra’

Conclusione

Geolier

‘A maggior parte d”e vote ca se fa ‘e sette ‘a matina

Traseno, irrompono ‘int”a casa

Puntano ‘e pistole, alluccano

E tu te pienze ca te vonno accidere, no?

E ‘a frase cchiù bella ca può sentì è: “Polizia, mani in alto, fratemo”

Il videoclip ufficiale

