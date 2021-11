Fedez: Che lavoro faceva prima di diventare un rapper? Non ci crederete mai

Noto come rapper ma anche come uno dei volti più conosciuti della musica italiana, Fedez ha reso nel tempo il suo aspetto fisico unico e riconoscibile. Il cantante, sposato con Chiara Ferragni dalla quale ha avuto due figli (il primo è un maschietto e si chiama Leone, e poi c’è Vittoria) non smette di essere attivo sui social nonostante la nuova paternità. E’ tornata alla ribalta con un nuovo album. Molti lo conoscono come artista ma in passato Federico Lucia aveva un altro lavoro.

Fedez pseuodonimo di Federico Leonardo Lucia, appena pochi giorni fa ha annunciato via Instagram l’avvio di un nuovo progetto musicale facendo felici i suoi fan.

In passato ha partecipato anche come giudice ad X-factor ma nei primissimi anni della sua carriera da rapper in molti lo hanno criticato riscontrando nei suoi testi e nel suo modo di fare musica in generale alcuni punti deboli: sia in merito all’uso delle rime che alla scelta delle tematiche. C’è anche chi ha più volte messo in evidenza il fatto che facesse rime troppo scontate e orribili ritornelli.

Fedez, che lavoro faceva prima di fare il cantante? Scopriamolo insieme

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato o immaginato, Fedez non è nato come cantante. La passione per la musica non è arrivata subito nella sua vita, almeno non come cantante.

Avremmo potuto pensare a tantissimi altri lavori che l’ex giudice avrebbe potuto fare ma non quello che lui ha confessato sul proprio account di Instagram qualche tempo fa, e sicuramente avrà fatto la scelta giusta cambiando strada e intraprendendo la carriera di cantante rapper.

Una carriera fatta di sacrifici ma anche di tantissimi successi, anche con il sostegno della moglie, nota influencer Chiara Ferragni e volto noto pubblicitario di marchi importanti italiani e stranieri.

Il rapper e la sua vita precedente

Il noto cantante rapper ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver fatto in passato un altro lavoro prima di intraprendere la carriera come cantante di successo, ha fatto anche il barista: un lavoro umile che gli imponeva una vita normale, semplice ma pur sempre bella.

Con la musica però il rapper ha completamente rivoluzionato la sua vita. Il suo patrimonio è invidiabile in termini economici. Tra l’altro è stato proprio grazie alla sua carriera di artista se oggi il rapper ha trovato l’amore e ha potuto mettere in piedi una bella famiglia.