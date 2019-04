Fast Animals and Slow Kids – Animali Notturni è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Ad oltre 2 anni di distanza da Forse non è la felicità, esce il quarto album in studio dei Fast Animals and Slow Kids battezzato Animali Notturni, negli scaffali dei negozi dal 10 maggio 2019. I titoli delle canzoni.

L’interessante disco è stato anticipato dall’ottimo “Non potrei mai”, un bel pezzo scritto dai FASK e prodotto da Matteo Cantaluppi, pubblicato il 28 marzo 2019, mentre dal successivo 11 aprile è disponibile il video diretto da Roberto Cruciani.

E’ di poche ore fa la notizia che la rock band perugina salirà per la prima volta sul palco del concertone del 1° maggio a Roma, dove presenterà dal vivo un’anticipazione del disco, che è formato da altri dieci inediti tutti da scoprire.





Per quel che concerne le versioni in commercio, l’album è disponibile nel classico CD, in vinile, anche 12″ edizione limitata e autografata, in download digitale e ovviamente sarà anche ascoltabile nelle principali piattaforme streaming.

Fast Animals and Slow Kids – Animali notturni tracklist

Animali notturni 3:33 Cinema 3:12 L’urlo 3:50 Non potrei mai 3:14 [Video Ufficiale] Dritto al cuore 3:55 Canzoni tristi 3:36 Un’altra ancora 3:50 Demoni 3:13 Radio Radio 3:51 Chiediti di te 3:16 Novecento 4:59