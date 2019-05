Fast Animals And Slow Kids – Radio Radio: audio e testo del nuovo brano

I Fast Animals And Slow Kids “omaggiano a modo loro” il grande Lucio Battisti e la sua “La canzone del sole” nel nuovo nonché secondo singolo estratto da Animali Notturni, quarto album in studio del gruppo perugino, il primo con una major, la Warner Music, in uscita il prossimo 10 maggio. Testo e audio della nuova canzone.

Dopo “Non potrei mai”, è arrivato il momento di questo bel pezzo scritto da Matteo Cantaluppi e composto dai FASK, già suonato dal vivo in occasione del concertone del 1° maggio, giorno dal quale è anche disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming.

E non poteva che intitolarsi così la canzone che segna l’esordio della band alternative rock umbra on air, che sarà infatti in rotazione radiofonica dal 10 maggio.

Il punto di forza del singolo è senza ombra di dubbio l’incisivo ritornello, che arriva immediato e catchy, nel quale il frontman Aimone Romizi canta grintosamente “Metti questa in radio!”.

Fast Animals and Slow Kids – Non potrei mai testo

Download su: Amazon – iTunes

Ti ho fatto il ritonello, ti ho messo a tempo i colli

Ho recitato il giusto, ma adesso non ne ho più

Se guardo la finestra, sento una mia canzone

Vorrei sfondare il vetro, e non pensarci più





Ne ho visti troppi andare, la coda tra le gambe

La musica li riempie il cuore solo se poi vende

E allora cosa fai, per arginare il tutto

Mi urlo in faccia una canzone per farmi coraggio

Coraggio

O male nero, male nero, male ne’

Tu eri spento e decadente come me

O male nero, male nero, male ne’

Tu eri spento e decadente come me

Metti questa in radio, metti questa in radio

Se hai coraggio, se hai un cuore

Passa questa canzone

Metti questa in radio, metti questa in radio

Se hai coraggio, se hai un cuore

Passa questa canzone

Ci vogliono dei pezzi, per chi non sa parlare

Ci vogliono dei suoni, per chi non vuol sentire

E allora sai che faccio, metto una rima in fila

Parlo di quotidianità così ti senti in cima

Ti senti in cima





O male nero, male nero, male ne’

Tu eri spento e decadente come me

O male nero, male nero, male ne’

Tu eri spento e decadente come me

Metti questa in radio, metti questa in radio

Se hai coraggio, se hai un cuore

Passa questa canzone

Metti questa in radio, metti questa in radio

Se hai coraggio, se hai un cuore

Passa questa canzone





Ascolta su: