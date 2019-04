Clementino & Fabri Fibra – Chi Vuole Essere Milionario?: audio e testo

Rilasciato il 19 aprile 2019, Chi Vuole Essere Milionario? è il nuovo scoppiettante singolo di Clementino feat. Fabri Fibra, che anticipa il rilascio del sesto album in studio Tarantelle, out il prossimo 3 maggio. Nel progetto il rapper collabora anche con Nayt, Gemitaiz e Caparezza.

Dopo Gandhi, Un palmo dal cielo e Hola! (feat. Nayt), ecco a voi il quarto assaggio dell’atteso disco del rapper avellinese, prodotto da Big Fish e scritto a quattro mani con il collega marchigiano.

E’ a parer mio molto carina la nuova canzone di Clemente Maccaro, dove ovviamente si parla di soldi, tanti soldi, come quelli che potenzialmente si possono vincere nella trasmissione condotta da Gerry Scotti. In fondo a chi non piacerebbe essere ricco e fare la bella vita da vip?

Nel brano non mancano citazioni a Salvini, Di Maio, Claudio Baglioni, Michael Jackson, Gigi D’Alessio e allo chef Carlo Cracco. Nuova hit? Possibile…

Clementino – Chi Vuole Essere Milionario testo feat. Fabri Fibra

Clementino

Fabri Fibra

Rapstar

Voglio fare un milione

Fare un milione

E aprire il conto corrente per vivere un mondo migliore

Voglio fare un milione

Avere un milione

Vivere bene e da vero signore di ‘sto meridione.





Voglio diventare milionario adesso

Sulla Playa Del Sol con l’oro nell’ingresso

Rocc fa n’ata bomba in una villa all’estero

L’inferno è questo e la mia guida è Cerbero

La schitarrata di Santana a casa adesso

Ritirata presto e quando sarò vecchio

Farmi la plastica in più occasioni

Poi mi guardo allo specchio e sono Baglioni

La mia statua all’entrata di casa come Michael Jackson

La Gioconda in salotto e la tazza del cesso in argento

La piscina di Gigi D’Alessio

E nel mare Salvini si è perso

Voglio tutti soldi de La Casa De Papel

Faccio gli occhi a mandorla e m’accatt pur ‘a te.

Voglio fare un milione

Fare un milione

E aprire il conto corrente per vivere un mondo migliore

Voglio fare un milione

Avere un milione

Vivere bene e da vero signore di ‘sto meridione.

Voglio fare un milione

Fare un milione.

[Fabri Fibra]

Chi vuol essere milionario?

A 200 sopra una Diablo

Sempre a cena fuori da Cracco

Sulla spiaggia in completo bianco

Solo gente grossa nell’iPhone

Capodanno sul jet privato

La valigia di Ferragamo

In giro con l’autista come Di Maio

Voglio tutto d’oro, pure le cartine

Fine settimana in spiaggia alle Maldive

Con i soldi pressati come sardine

Prendo lei tipo ratto delle Sabine

In piscina stappo il prosecco

Buste d’erba anche sopra al letto

Un milione per stare meglio

O magari peggio.





Voglio fare un milione

Fare un milione

E aprire il conto corrente per vivere un mondo migliore

Voglio fare un milione

Avere un milione

Vivere bene e da vero signore di ‘sto meridione.

Money, money, voglio i soldi, man

Money, money, tanti soldi che

Spendo tanto, bro, recuperare

Voglio un auto nuova ed un immobile

Money, money, voglio i soldi, man

Euro, euro, conta ‘sti contanti

E non mi basta mai (voglio di più)

Voglio fare un milione

Fare un milione

Voglio fare un milione

Fare un milione.





