Fast Animals and Slow Kids – Non potrei mai: audio e testo

I Fast Animals and Slow Kids, band alternative rock perugina composta da Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessandro Guercini (chitarra), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), è tornata con il nuovo singolo “Non potrei mai”, disponibile dappertutto da venerdì 29 marzo 2019.

In questo interessante comeback prodotto da Matteo Cantaluppi, che arriva a oltre due anni dal quarto album Forse non è la felicità, Romizi canta la fine di una love story, il dolore che prova nell’essere stato lasciato, soprattutto perché un’altra persona ha preso il suo posto…

Il sogno di un amore svanisce e tu, oltre a stare male, non puoi fare granché, sei impotente perché lei non ti ama più ed è felice con un altro.

Fast Animals and Slow Kids – Non potrei mai testo

Se c’è una parte di te

Che mi fa stare bene

Di certo mi capirai

Che non potrei, non potrei mai

Dimenticarmi di te

Solo perché mi preghi

Di non vederti mai più

Io non potrei, non potrei mai

Ho ancora un cuore per te

Da farti consumare

Poi prendi il resto che c’è

Non lo userei se non ci sei

Ma cosa piangi per me

Se mi fai stare bene

Ti senti in colpa per noi

Ma non ti sto ascoltando.

Quando… il sole va giù

Quante… paure.





Vuoi… scordarti che fa male

Ma non vuoi

C’è un naufrago nel mare… da salvare

Vuoi… scordarti che fa male

Ma non vuoi

C’è un naufrago nel mare

Da salvare con te.

Vorrei sapere perché

Mi dici che stai bene

Lo so da prima di te

Ma non potrei, non potrei mai

Vederti sola con lui

Come può farmi stare

Guardi per terra e non sai

Che è lì che vorrei scomparire

Mi dici che te ne vai

E poi lo fai davvero

Raccolgo pezzi di te

Che lasci nel sentiero.

Quando… il sole va giù

Quante… paure.





Vuoi… scordarti che fa male

Ma non vuoi

C’è un naufrago nel mare… da salvare

Vuoi… scordarti che fa male

Ma non vuoi

C’è un naufrago nel mare

Da salvare con te.

E non c’è più

Ma in fondo forse fa lo stesso

Mi trovi giù

Se mi vieni a cercare

Non ci sei più

E in fondo forse è meglio adesso

Mi trovi giù

Dove devo restare per te





