Ernia – Gemelli è il nuovo album in uscita: i titoli delle canzoni, i featuring e i producers

Il rapper milanese Matteo Professione, meglio conosciuto come Ernia, torna con il nuovo nonché terzo album in studio Gemelli, la cui release è fissata a venerdì 19 giugno 2020 per Universal Music. I titoli delle canzoni, i featuring e i produttori.

A oltre un anno e mezzo di distanza da 68, che esordì in prima posizione nella classifica FIMI e che è stato certificato disco di Platino, arriva questo attesissimo progetto dell’artista classe 1993, al cui interno sono presenti un totale di 12 tracce inedite e tutte ancora da scoprire, in quanto ad oggi, 17 giugno, il rapper non ha ancora pubblicato alcun anticipo. Per quel che concerne le versioni in commercio, il disco è disponibile in pre-order nel classico CD e nel vinile autografato.

I featuring e i produttori dell’album Gemelli

Poche ore fa Matteo ha svelato i nomi degli ospiti di questo lavoro: Tedua, Shiva, Madame, Fabri Fibra, Luchè, Tedua, Rkomi & Lazza sono le importanti collaborazioni in Gemelli, i cui producers sono invece Don Joe, Sick Luke, D-Ross & Star-T-Uffo e Marz & Zef, che hanno prodotto 8 delle dodici tracks, una delle quali è il remake di Puro Bogotà dei Club Dogo. Puro Sinaloa è chiaramente un omaggio al celebre trio e a quella canzone presente nell’album Vile Denaro (2007), in quanto i riferimenti sono chiari sia per il titolo che per la strumentale.

Ma questo non sembra essere l’unico remake, in quanto la track “Non me ne frega un caxxo” ft. Fabri Fibra, ha il titolo identico a quello di una canzone contenuta in Squallor, ottavo album in studio del rapper di Senigallia, pubblicato nel 2015. In una storia in risposta ad un fan, la settima traccia ““Meryxsempre“, è stata definita da Ernia come “la sua miglior canzone mai scritta“.

I gemelli possono essere diversi. Ho sempre lavorato in bilico tra i vari aspetti del mio carattere che per forza di cose si sono riversati nella mia musica. Nel disco ci saranno due anime, una più scura e una più luminosa. In un pezzo sarò VIVO e in un altro sarò MORTO DENTRO. Ernia Instagram.

Riguardo i featuring: “io sono ascendente Gemelli, ma in realtà la spiegazione la trovi nel terzultimo post: Gemelli per l’ambivalenza, la dualità, il doppio, due facce molto simili ma che possono avere caratteristiche molto diverse. Anche in musica ho sempre alternato i pezzi e gli stili: “Così ignorante dentro un pezzo è invece così acculturato dentro quello dopo”. Una doppia anima.“.

Gemelli tracklist (Ernia album 2020)

Vivo (Prodotta da: Marz & Zef) Superclassico (Prodotta da: Marz, Zef) Puro Sinaloa feat. Tedua, Rkomi & Lazza (Prodotta da: Don Joe) Morto dentro (Prodotta da: Sick Luke) Non me ne frega un cazzo ft. Fabri Fibra (Prodotta da: Marz & Zef) Ferma a guardare (Prodotta da: D-Ross & Star-T-Uffo) Meryxsempre feat. Shiva (Prodotta da: Marz & Zef) U2 (Prodotta da: Marz & Zef) Pensavo di ucciderti ft. Luchè (Prodotta da: D-Ross & Star-T-Uffo) Cigni (Prodotta da: Marz & Zef) Fuoriluogo feat. Madame (Prodotta da: Marz & Zef) Bugie (Prodotta da: Marz & Zef)