Lele Blade – Back In The Business: ascolta la nuova canzone freestyle

Dal 16 giugno 2020 è disponibile il nuovo singolo di Lele Blade battezzato Back In The Business, un interessante e coinvolgente freestyle, fuori per Virgin Records / Universal Music Italia.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone del rapper napoletano Alessandro Arena, artisticamente conosciuto come Lele Blade, che si sta meritatamente facendo sempre più strada nel mondo della musica. Il brano, che a parer mio è complessivamente proprio niente male, è stato scritto di suo pugno, mentre la produzione è opera di Dat Boi Dee, al secolo Davide Totaro.

Testo Back In The Business di lele Blade

Dat Boi Dee, vamos pa la banca

[Strofa 1]

Obè simmm na Lobby no na boy band

L’origin e’ tt cos comm e o Big Bang

Gir p Napl e nte cass teng o full tank

A gent o sap già chell c vuo o teng

Obè tu si nu can e pecr ij nu T-Rex

Big things, homie, facc big racks

Porto l’America a Napl, fra

Tu nda na Pand, ij nda na Mustang

Si s tratt e fa rnar

Nun m truov mai stanc

Quand tras nto local m’attegg

Off-White, Gucci cap, tut Palm Angels

Chiar ca nun futt teng o team ch venc

Che cap e sti rapper ij c facc pallegg

O fra e mett a parchegg

Pigl o vol già saj comm’è

A quann vol sti puttan s’a vonn fa cu me

Si nun m’e cac vann ‘nfrev nun m ponn avvrè

Ma ij song ‘tt n’atu livell ‘nteng nient a vrè

Stong sul ij a cap s regne e ricord

Primm er nu don mo o fann pcché s port

Tu già ir scem primm e fa na cos e sord

Mo ch’è fatt e sord si nu scem che sord

Va for sol pe rnar a me comm m rà (ahah)

Ess cu te sta a per, cu me sta a pecr

Stai ‘tt ngrippat, nun t calm manc l’evr

E’ l’or ca t fai vrè a nu buon mierc

[Ponte]

Back in the B, eeh ohh

We’re back, back in the B, ee ooh

Aizz e man, fra, sta robb t ra nguoll

Nu pass aret, acal a cap e cont e sord

[Strofa 2]

Er nu muccus, er o chiù stran ra zon

Pcché facev rap e m vstev chiù larg

Mill e 20, fra, sta rob in gir funzion

S vonn asstà a tavl cu me, ma mo è tard

Ammò n’o facc p duj spicc, già saj

E’ semp megl e sta nte mpicc, nte uaj

Stong alt nsiem a na bad bitch, skyline

M parl, nun m tuccà

Get rich or die trying

Conness comm e o Wi-Fi

Mama, I Can Fly

Cu me abbusc in aria, Muay thai, Baby bye bye

Nu cunt e storij e cazzott o crimin e drog

Chist nun è nu film, baby boy, nun è Top Boy

Nun t fidà mai e chi t ric ca nun val nient (nient)

Pcché nvidj fa paur o munn e nu srpent

E nummr un fa sta robb s’aggiung nu record

O Guinness avvis e cumpagn

We back in the business





Hey, cu mill eur o mes nun pò fa nu cazz

Pcciò viv sott a piazz e venn e caramel (caramel)

Nun ten a cap p ji a scol, fra

Ma ten a cap p fa na uerr

O waglion n’è arrivat a 20 ann

Pcché aier miezz a vij l’hann azzccat nterr

Ric c’ha fatt chiù sord nta n’ann che ‘tt a vit faticann

Wa ch tarantell





La traduzione di Back In The Business

Bello siamo una Lobby non una boy band

L’origine di tutto coma il Big Bang

Giro a Napoli e nelle casse c’ho il full tank

La gente sa già quello che quello che voglio lo ottengo

Bello tu sei un cane di pecora io un T-Rex [Nota: Cane di pecora (pronuncia: Can e pecr o in modo abbreviato can e pè) significa sottometterti agli altri. E’ un termine gergale napoletano che indica una persona che non fa mai niente di testa sua, che segue ciò che fanno gli altri. Cane di pecora viene molto spesso associato alla parola lecchino.]

Grandi cose, fratello, faccio palate di soldi

Porto l’America a Napoli, fratello

Tu in una Panda, io in una Mustang

Se si tratta di fare soldi

Non mi trovi mai stanco

Quando entro nel locale mi atteggio

Off-White, Gucci cap, tutto Palm Angels

Chiaro che non mi fotti, ho il team che vince

Con le teste di questi rapper io ci faccio i palleggi

Fratello le metto nel parcheggio

Prendo il volo già sai com’è

Da quand volo queste puxxane vogliono fare l’amore con me

Se non le considero si agitano e mi odiano

Ma io sono completamente di un altro livello, non ho niente a che vedere

Sono solo io il capo che regna e ricorda

Prima era un don o ora lo fanno perché va di moda

Tu già eri scemo prima di fare un po’ di soldi

Ora che hai fatto i soldi sei uno scemo con i soldi

Va pazza solo per i soldi, a me piace tanto

Lei con te sta a piedi, con me sta a pecora

Sei molto arrabbiato, non ti calma neanche l’erba

E’ l’ora che ti fai vedere da un buon medico

Tornati nella B

Siamo tornati nella B

Alza le mani fratello, questa roba ti dà addosso

Un passo indietro, abbassa la testa e conta i soldi

Ero un moccioso, ero il più strano della zona

Perché facevo rap e mi vestivo più largo

Mille e 20, fratello, questa roba in giro funziona

Se vogliono sedersi a tavola con me, ma ormai è tardi

Tesoro non lo faccio per quattro soldi, lo già sai

E’ sempre meglio che stare negli impicci, nei guai

Sono fatto insieme a una brutta stron*a, skyline

Mi parl, non toccarmi

Diventa ricco o muori provandoci

Connessi come il Wi-Fi

Tesoro posso volare

Con me prendi gli schiaffi in aria, Muay thai, tesoro bye bye [Nota: Il Muay thai, noto anche come thai boxe, boxe thailandese o pugilato thailandese, è un’arte marziale e sport da combattimento a contatto pieno che ha le sue origini nella Mae Mai Muay Thai, antica tecnica di lotta thailandese.]

Non raccontare storie di cazzotti, crimine e droga

Questo non è un film, piccolino, non è Top Boy

Non ti fidare mai di chi dice che non vali niente

Perché l’invidia fa paura al mondo è un serpente

E il numero a fare questa roba si aggiunge un record

Il Guinness avvisa i compagni

Siamo tornati a fare affari

Hey, con mille euro al mese non puoi fare nulla

Perciò vivi sotto la piazza e vendi le caramelle

Non ho la testa per andare a scuola, fratello

Ma ho la testa per fare la guerra

Il ragazzo non è arrivato a 20 anni

Perché ieri lo hanno buttato a terra in mezzo alla strada

Dice che ha fatto più soldi in un anno che tutta la vita lavorando

Che tarantella

