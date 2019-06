Birds degli Imagine Dragons ora disponibile nel duetto di Dan Reynolds con Elisa Toffoli

Originariamente contenuto nell’edizione deluxe dell’album Origins, Birds degli Imagine Dragons è dal 19 giugno 2019 disponibile nella versione remix, che vede il frontman Dan Reynolds duettare con la nostra Elisa Toffoli. Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta la canzone, scritta da Daniel Platzman, Wayne Sermon, Ben McKee, Dan Reynolds & Joel Little, che ha anche curato la produzione.

Da venerdì 21 giugno è in radio questo bellissimo pezzo dal disco certificato Oro nella penisola, che per la prima volta vede collaborare la celebre rock band sforna hit, con la cantante italiana dal maggior respiro internazionale. Il brano è una serie di ricordi sbiaditi di un amore ormai giunto al capolinea.

Imagine Dragons ft. Elisa Birds traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Dan Reynolds]

Due cuori, una valvola

Che pompa il sangue, siamo stati l’inondazione

Siamo stati il corpo e

Due vite, una sola vita

Tenere duro, averti delusa

Rimediare

[Dan]

Le stagioni, cambieranno

La vita ti farà crescere

I sogni ti faranno piangere, piangere, piangere

Tutto è provvisorio

Tutto scorrerà via

L’amore non morirà mai

[Dan]

lo so che

Ooh, ooh, ooh, ooh

Gli uccelli volano in direzioni diverse

Ooh, ooh, ooh, ooh

spero di rivederti presto

[Elisa]

Tramonti, albe

Vivendo un sogno, osservando le foglie

Il cambiamento delle stagioni

Certe notti penso a te

Riviviamo nel passato, desiderando che duri

Sperare e sognare

[Dan & Elisa]

Le stagioni, cambieranno

La vita ti farà crescere

La morte può eccitarti, eccitarti, eccitarti

Tutto è provvisorio

Tutto scorrerà via

L’amore non morirà mai

[Dan & Elisa]

lo so che

Ooh, ooh, ooh, ooh

Gli uccelli volano in direzioni diverse

Ooh, ooh, ooh, ooh

spero di vederti ancora

Ooh, ooh, ooh, ooh

Gli uccelli volano in direzioni diverse

Ooh, ooh, ooh, ooh

Quindi vola in alto, quindi vola in alto

[Dan & Elisa]

Quando la luna ci guarda dall’alto

Luce splendente sulla tua terra

Volo per farti vedere

Che l’ombra proiettata è mia





[Dan & Elisa]

lo so che

Ooh, ooh, ooh, ooh

Gli uccelli volano in direzioni diverse

Ooh, ooh, ooh, ooh (Oh)

spero di rivederti presto

Ooh, ooh, ooh, ooh

Gli uccelli volano in direzioni diverse

Ooh, ooh, ooh, ooh (Oh)

Quindi vola in alto, quindi vola in alto

Ooh, ooh, ooh, ooh

Quindi vola in alto, quindi vola in alto

Ooh, ooh, ooh, ooh (Oh)

Quindi vola in alto, quindi vola in alto

Birds testo Elisa & Imagine Dragons

[Dan Reynolds]

Two hearts, one valve

Pumpin’ the blood, we were the flood

We were the body and

Two lives, one life

Stickin’ it out, lettin’ you down

Makin’ it right

[Dan]

Seasons, they will change

Life will make you grow

Dreams will make you cry, cry, cry

Everything is temporary

Everything will slide

Love will never die, die, die

[Dan]

I know that

Ooh, ooh, ooh, ooh

Birds fly in different directions

Ooh, ooh, ooh, ooh

I hope to see you again

[Elisa]

Sunsets, sunrises

Livin’ the dream, watchin’ the leaves

Changin’ the seasons

Some nights I think of you

We’re relivin’ the past, wishin’ it’d last

Wishin’ and dreamin’

[Dan & Elisa]

Seasons, they will change

Life will make you grow

Death can make you hard, hard, hard

Everything is temporary

Everything will slide

Love will never die, die, die





[Dan & Elisa]

I know that

Ooh, ooh, ooh, ooh

Birds fly in different directions

Ooh, ooh, ooh, ooh

I hope to see you again

Ooh, ooh, ooh, ooh

Birds fly in different directions

Ooh, ooh, ooh, ooh

So fly high, so fly high

[Dan & Elisa]

When the moon is lookin’ down

Shinin’ light upon your ground

I’m flyin’ up to let you see

That the shadow cast is me

[Dan & Elisa]

I know that

Ooh, ooh, ooh, ooh

Birds fly in different directions

Ooh, ooh, ooh, ooh (Oh)

I hope to see you again

Ooh, ooh, ooh, ooh

Birds fly in different directions

Ooh, ooh, ooh, ooh (Oh)

So fly high, so fly high

Ooh, ooh, ooh, ooh

So fly high, so fly high

Ooh, ooh, ooh, ooh (Oh)

So fly high, so fly high





