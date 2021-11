Young Dolph, cosa si sa sull’omicidio del giovane rapper americano

By

Ecco cosa si sa riguardo l’omicidio del rapper Young Dolph.

Tre fonti delle forze dell’ordine, hanno dichiarato a FOX13 che il rapper Young Dolph è stato ucciso per via di colpi d’arma da fuoco mercoledì 17 novembre di pomeriggio.

La sparatoria è avvenuta all’interno del Makeda’s Butter Cookies. Il proprietario Maurice Hill racconta come il rapper trentaseienne è entrato nel suo negozio per comprare dei biscotti ma poi un uomo si è avvicinato a lui e gli ha sparato all’interno del negozio di South Memphis.

Young Dolph: i dettagli sulla sua morte

La polizia di Memphis ha rilasciato alcune informazioni riguardo la sparatoria. Sebbene Young Dolph ne sia stata la vittima, il processo per identificare l’aggressore non è ancora del tutto completato.

FOX13 ha mostrato delle immagini dove si possono notare due persone sospette che erano fuori dal negozio, uno dei sospettati sembra tenere in mano un fucile semiautomatico mentre l’altro punta una pistola verso la panetteria.

La polizia non si riesce a dare una spiegazione della sparatoria, e l’ha definita insensata, e si è sentita di esprimere la sua vicinanza alla famiglia del rapper e a tutti coloro che hanno subito un atto simile e che gli agente si stanno impegnando sempre più per far si che episodi del genere siano sempre meno.

L’omaggio dei fan

Mentre la notizia faceva il giro del mondo, milioni di persone si sono recate verso il luogo del delitto, con gente che piangeva inginocchiandosi sul posto. Alcuni hanno chiesto al fine dell’uso della armi e ha gridato alla pace, altri invece hanno maledetto i colpevoli ed espresso rabbia per la morte del cantante.

Il caos si è dilaniato man mano che la gente arrivava sul posto a rendere omaggio al rapper. Un’auto con dentro un uomo colpito da un arma da fuoco è entrata nella scena del crimine e l’uomo è stato portato via dai paramedici in barella.

La polizia è stata ore a cercare di calmare la folla che si riversava nelle strade e l’Airways Boulevard è stata chiusa nel corso delle indagini.

Una settimana prima della sua morte Young Dolph era nello stesso posto in cui ha perso la vita distribuendo amore per la promozione della sua attività.

La sua auto, una Corvette era ancora parcheggiata quando FOX13 è arrivata sul posto, solo successivamente è stata rimossa.

Fuori la pasticceria è apparso un memoriale e i fan hanno reso omaggio al loro artista preferito con peluche, palloncini, fiori e candeline e un’insegna a forma di delfino è stata appena giovedì pomeriggio attorno al negozio.