Emma Muscat (Amici 17) – I need somebody: ascolta il singolo + testo e traduzione

La 18enne Emma Muscat, allieva alla diciassettesima edizione di Amici, dov’è arrivata fino alla semifinale, ha rilasciato I need somebody, un brano inedito presentato nei serali della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nella pagina Facebook di Emma, un live video ad Amici di qualche settimana fa.

Questa orecchiabile canzone pop-dance, anticipa il rilascio del primo EP della cantante maltese che si intitola Moments, che vedrà la luce il 6 luglio 2018.

E’ a parer mio niente male questa nuova canzone, interpretata magistralmente da questa ragazza, che ha una voce a dir poco interessante. L’audio in studio è accessibile su Spotify cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere i testi.

I need somebody testo e traduzione – Emma Muscat (Download – Su iTunes)

Those stars are shining down on me

I wish that we were meant to be

I feel it in my bones

I swear that you belong to me now

To me, now, yeah

Quelle stelle brillano su di me

Vorrei che fossimo destinati a stare insieme (o “che fossimo fatti l’uno per l’altra”)

lo sento nelle ossa

Giuro che tu adesso sei mio

Mio, ora, sì

I need somebody who can prove

That you can pull through

And you’re gonna try make me feel good

I need somebody who can prove

That you can pull through

And you’re gonna try make me feel good

I need somebody, I need somebody

I need somebody, I need somebody

I need somebody who can prove

That you can pull through

And you’re gonna make me feel good





Ho bisogno di qualcuno che possa dimostrare

Che puoi cavartela

E che cercherai a farmi stare bene

Ho bisogno di qualcuno che possa dimostrare

Che puoi cavartela

E che cercherai di farmi stare bene

Ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcuno

Ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcuno

Ho bisogno di qualcuno che possa dimostrare

Che puoi farcela

E che cercherai di farmi stare bene

I wish that you were next to me

So you’ll see what you mean to me, oh yeah

This hope that can be lost

I need you in my life forever…

And ever.

Vorrei che tu fossi accanto a me

Così capirai cosa significhi per me, oh si

Questa speranza che può andare perduta

Ho bisogno di te nella mia vita per sempre …

E sempre





I need somebody who can prove

That you can pull through

And you’re gonna try make me feel good

I need somebody who can prove

That you can pull through

And you’re gonna try make me feel good

I need somebody, I need somebody

I need somebody, I need somebody

I need somebody who can prove

That you can pull through

And you’re gonna try make me feel good

No time for regrets

Just say you want the best from me

I know you’re not prepared

But when you are

Non c’è tempo per i rimpianti

Dì solo che vuoi il meglio da me

So che non sei pronto

Ma quando lo sarai

I need somebody who can prove

That you can pull through

And you’re gonna try make me feel good

I need somebody who can prove

That you can pull through

And you’re gonna try make me feel good

I need somebody, I need somebody

I need somebody, I need somebody

I need somebody who can prove

That you can pull through

And you’re gonna try make me feel good