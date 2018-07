Emma Muscat e l’EP desordio Moments: info e tracklist

Il 6 luglio 2018 sarà negli scaffali dei negozi Moments, il primo mini album della cantante maltese nonché ex allieva di Amici 17, Emma Muscat. L’EP sarà disponibile nel classico CD, in download digitale e in streaming.

Al suo interno sei brani inediti, tre dei quali già conosciuti dai sempre più numerosi supporters della 18enne: sto parlando di “I Need Somebody” (canzone svelata nel serale del talent show) e di “Alone” e “Without You”, due pezzi che la bella Emma rese disponibili qualche mese fa nel suo canale Youtube.

Dopo l’eliminazione nella semifinale della trasmissione, la Muscat è stata messa sotto contratto con la Warner Music, così ecco a voi questo mini progetto, pubblicato con l’importante label, che tra pochi giorni sarà possibile ascoltare.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni in scaletta.





Tracklist Moments

(Download – Audio CD)

I Need Somebody 3:12 Moments 3:14 Without You [Video] 3:54 Dead Man Walking 3:24 Fake Bitches 3:14 Alone [Video] 3:17