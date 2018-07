De La Ghetto – “Todo El Amor” feat. Wisin & Maluma: video ufficiale, testo e traduzione

Il cantautore portoricano Rafael Castillo, in arte De La Ghetto, il cantautore reggaeton colombiano Maluma e il collega Wisin, hanno unito le forze nel nuovo singolo Todo El Amor, pubblicato il 29 giugno 2018.

Prodotto da Mambo Kingz, DJ Luían & BF, il brano farà parte della tracklist di Mi Movimiento, terzo album in studio di De La Ghetto, che doveva uscire a giugno ma che non è ancora stato rilasciato.

Nella nuova e bella canzone, il trio canta la disperazione scaturita dalla rottura con la donna di cui erano innamorati, che almeno apparentemente, li ha mollati senza alcuna ragione e improvvisamente.

Nel video ufficiale vediamo i tre artisti in versione bambini… Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire accedete ai testi.

[Introduzione: Wisin]

Non resisto a queste emozioni (eh, eh-eh-eh)

Mi piaceva vederti ridere

[Strofa 1: De La Ghetto, Maluma, Wisin]

Amavo tutte le tue follie, sono stato fedele alle tue avventure

E oggi vieni e mi giuri che non vuoi altro da me (Maluma)

Te ne vai di punto in bianco come il vento

E mi lasci senza parole, senza fiato (De La Ghetto)

[Ritornello: De La Ghetto]

E così che mi ripaghi di tutto l’amore che ti ho dato

Così tante promesse che non hai mantenuto

Sono solo ricordi quando cessa di esistere, oh-oh

Quello che un giorno significava tutto per te

[Strofa 2: Wisin]

Signori, W

Mi sento come se non riuscissi a camminare, sembra nuvoloso il mio destino

Senza di te non riesco a immaginare, sono un indovino

Mi vieni in mente ogni giorno e finisco col piangere

Tutto è stato così improvviso, non credo che sopravviverò

Penso alla tua pelle e alla tua bocca

Questa situazione mi soffoca, il tuo cuore è una pietra

Me la passo a pensare al cambiamento

Perfetto, hai vinto tu, tu non sbagli mai

Cosa faccio con le lettere che ti ho scritto? (Yeh-eh)

Dimmi cosa faccio con questo cuore che chiede di te? (Uh-huh)

Cosa faccio con i baci che quel giorno che ti ho dato? (Oooh-oh)

Cosa faccio con questo grande amore che potrebbe distruggermi

(Sono stato buono con te)

[Ritornello: De La Ghetto, (Maluma)]

E così che mi ripaghi di tutto l’amore che ti ho dato

Così tante promesse che non hai mantenuto

Sono solo ricordi quando cessa di esistere, oh-oh (Pretty Boy)

Quello che un giorno significava tutto per te (Maluma, piccola, yeh, yeh)

[Strofa 3: Maluma]

Ho chiesto ai miei santi se un giorno tornerai (yeeeh)

Se vale la pena lottare così tanto per te

Credevo di essere saggio e la vita mi condannò a perdere

Ti voglio davanti a me per dirti quanto mi manchi (brrr)

Ogni anno chiedo a Dio che tu sia il mio regalo di compleanno

L’incertezza mi divora, senza te i secondi diventano ore

[Ponte: Maluma, De La Ghetto]

Dimmi come dimenticarti

Se quando cammino, ti vedo dappertutto

Baby dimmi, come dimenticarti

Se quando cammino, ti vedo dappertutto





[Ritornello: De La Ghetto]

E così mi paghi tutto l’amore che ti ho dato

Così tante promesse che hai lasciato insoddisfatto

Sono solo ricordi quando cessano di esistere, oh-oh

Che giorno era per te

[Conclusione]

A volte succedono certe cose che non si possono spiegare

Continuo a chiedermi cosa ho fatto

W, Maluma

Geezy, baby

Siempre chulitos (BF)

Nunca feítos (Mambo Kingz)

Luían

De La Ghetto, De La Geezy, baby

Colombia y Puerto Rico, mami