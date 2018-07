DrefGold e l’album d’esordio Kanaglia: info e tracklist

Il 21enne rapper bolognese Elia Specolizzi, in arte DrefGold, il 6 luglio 2018 rilascerà via Universal Music Italia il primo album Kanaglia, atteso progetto out nel classico CD (anche ad edizione autografata), download digitale e in streaming gratuito.

Nel disco sono presenti un totale di 11 tracce inedite, tra le quali i primi tre singoli estratti, quali la title track, Occupato e Boss, pubblicati nei mesi scorsi.

Dopo il successo del mixtape omonimo e quello dei citati tre pezzi, il rapper è pronto alla sua prima era discografica prodotta da Daves The Kid, che potrebbe consacrarlo nell’olimpo del panorama rap italiano.





Appena dopo la cover frontale, i titoli degli altri otto brani inclusi in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Kanaglia

(Download – Audio CD – CD Edizione Autografata)

Kanaglia [Video Ufficiale] GG Booster Wave [feat. Sfera Ebbasta] Fortuna Boss [Video Ufficiale] Soldi Blu Mannaggia Occupato Piccolo Dref Kngl Dance