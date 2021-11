Emma Marrone | Spunta la verità su Belen e Stefano, ecco perché si sono lasciati

By

La fine della storia di Emma Marrone e Stefano De Martino secondo una fonte molto vicino alla cantante è avvenuta per un motivo ben diverso da Belen. Ecco cosa è accaduto.

Emmanuela Marrone, meglio conosciuta come Emma Marrone o semplicemente Emma, è una cantante italiana conosciuta per via della vittoria alla nona edizione del talent Amici di Maria De Filippi.

Nata a Firenze nel 1984 ma cresciuta ad Aradeo, in provincia di Lecce, la cantante comincia ad avere a che fare col mondo della musica già dall’età di nove anno quando suo padre, chitarrista, la introduce all’interno delle due band in cui suonava.

Emma Marrone: la vera fine della storia con Stefano

Grazie a questa sua passione, Emma comincia a prendere padronanza col palco fino a iscriversi al talent show, Superstar tour, vincendo il programma assieme a Colomba Pane e Laura Pisu, con le quali forma il gruppo musicale delle Lucky Star.

La band incide il suo primo singolo intitolato Stile nel 2003 ma subito dopo le tre si allontanano dal progetto per poi riunirsi per cantare la sigla del cartone animato W.I.T.C.H. scritta da Giorgio Vanni e Max Longhi e contenuta nel loro album LS3, per poi sciogliersi definitivamente.

Dopo aver fondato una nuova band ed entrata a far parte di quella di suo zio, si presenta alle selezioni della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, dove sin dal provino si contraddistingue per la sua voce e presenza scenica.

Battendo la rivale e collega Loredana Errore, vince il talent show e da quel momento comincia per lei una lunga carriera fatta di successi.

Nel tempo, Emma, si impone come una delle nuove cantanti più talentuose della musica italiana e torna durante l’undicesima edizione del talent che l’ha vista trionfare, per gareggiare nel circuito Big che la vedrà classificarsi al secondo posto dietro la vincitrice Alessandra Amoroso.

Nel 2011 calca il palco del Teatro Ariston partecipando al Festival di Sanremo con il brano Arriverà in duetto con i Modà classificandosi seconda ma vincendo la kermesse nell’edizione successiva.

La rivelazione di Enrico De Martino

Durante il suo percorso all’interno della scuola, Emma è stata fidanzata fino al suo ritorno ad Amici nell’undicesima edizione con il ballerino Stefano De Martino.

La causa della fine della loro storia, da sempre è stata attribuita alla showgirl Belen Rodriguez che all’interno del programma ballava alcune coreografie con il ballerino che in seguito diventa suo marito.

A distanza di tempo, Enrico De Martino, padre di Stefano, secondo Eccellenzemeridionali.it, avrebbe ammesso tra le righe che la fine della loro storia è dovuta ad incongruenze caratteriali tra i due.

