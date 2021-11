Marry me – trailer di Jennifer Lopez, Maluma e Owen Wilson | VIDEO

By

Finalmente è stato rilasciato il trailer di Marry Me, film con Jennifer Lopez, Maluma e Owen Wilson. Ve lo mostriamo.

Jennifer Lopez sarà presto protagonista di un nuovo lungometraggio che la vedrà recitare al fianco di Owen Wilson e di Maluma.

L’esordio della cantante sul grande schermo risale al 1994 quando cominciò a recitare in un film indipendente che ebbe successo nella comunità ispanica ed ottenne molte nomination di cui un Oscar.

Marry Me – Sposami: il nuovo film con Jennifer Lopez

L’anno successivo ottiene un ruolo in un film poliziesco per poi recitare nel 1996 al fianco di Robin Williams nella pellicola Jack.

Il vero successo come attrice però avviene in seguito al ruolo di Selena Quintanilla-Pérez nel film Selena che ottenne un enorme successo facendo ottenere alla cantante una nomination ai Golden Globe.

Nel tempo viene chiamata su diversi set diventando una delle 20 donne più ricche del mondo dello spettacolo grazie ai suoi cachet molto alti.

Per Maluma, invece, sarà un vero e proprio debutto cinematografico, il cantante latino pluripremiato ha preso parte come giudice e ospite di alcuni show ma non ha mai recitato un ruolo sul grande schermo.

La trama del film

In Marry me – Sposami, Jennifer Lopez, interpreta Kat Valdez, una donna che assieme al suo compagno Bastian (Maluma), formerà una delle coppie più sexy del pianeta.

I due incidono una hit Marry me che svetta ai vertici della classifica e i due decidono di sposarsi con una cerimonia trasmessa in tv davanti a milioni di fan.

Parallelamente, Charlie Gilbert (Owen Wilson), docente di matematica con un matrimonio non andato bene alle spalle, viene trascinato da sua figlia Lou (Chloe Coleman) e dalla sua miglior amica, ad un concerto della coppia Kat Valdez-Bastian.

A pochi minuti dalla cerimonia, la cantante scopre che Bastian l’ha tradita con la sua assistente e la donna ha un tracollo sul palco mettendo in discussione la sua vita.

Dal palco, Kat noterà Charlie e in un momento di follia decide di sposarlo. E da un’azione impulsiva scoprirà una bellissima storia d’amore. Tutti quanti aspetteranno la loro separazione chiedendosi se due mondi così diversi tra loro potranno convivere assieme senza problemi e creare dei bei momenti.

La pellicola sarà impreziosita con i brani di Jennifer Lopez e Maluma, tra cui alcuni in duetto, tra cui il brano Marry Me.

Il film, diretto da Kat Coiro sarà nelle sale cinematografiche, in anteprima dal 14 febbraio, giorno di San Valentino e poi dal 17 febbraio.