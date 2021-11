Emma Marrone: com’era 12 anni fa? Diversissima al suo primo casting ad Amici

By

La cantante Emma Marrone nel corso degli anni è cambiata molto. Ecco com’era ai suoi esordi.

Emma Marrone, nome d’arte di Emmanuela Marrone, è una delle cantanti italiane più apprezzate, classe 1984, la donna è nata a Firenze ma è cresciuta ad Aradeo in provincia di Lecce.

Muove i suoi primi passi nella musica sin da bambina, quando all’età di nove anni suo padre Rosario la introduce nel mondo della musica all’interno dei suoi due gruppi in cui era chitarrista i Karadeon e gli H2O.

Il percorso di Emma Marrone

In seguito Emma continua ad alimentare la passione per il canto e nel 2004 partecipa alla seconda edizione del talent Popstar, che cambia nome in Superstar Tour. Dopo una serie di selezioni e prove diventa una delle tre vincitrici insieme a Colomba Pane e Laura Pisu. Le ragazze vengono messe sotto contratto con la Universal raggruppate in una girlband dal nome Luckystar.

Dopo aver inciso il loro primo singolo intitolato Stile, il cui videoclip per l’occasione venne mandato in onda in esclusiva su Italia1, a seguito dello scarso successo del gruppo, incidono la sigla del cartone animato del fumetto W.I.T.C.H. prima di prendere ognuno la sua strada.

A seguito di ciò, Emma Marrone fonda una nuova band chiamata M.J.U.R. acronimo di Mad Jesters Until Rave, ma anche questo non ha il successo sperato e si scioglie.

Reduce da queste esperienze musicali non fortunate, la cantante si iscrive ai casting per la nona edizione di Amici di Maria De Filippi, facendosi subito notare per la sua padronanza del palco.

Arrivata in finalissima con la sua collega Loredana Errore, vince l’edizione per poi tornare in gara nel circuito Big all’interno del talent durante l’undicesima edizione classificandosi al secondo posto dietro la vincitrice Alessandra Amoroso.

Dopo numerosi successi musicali, nel 2011 partecipa in coppia con i Modà al Festival di Sanremo con il brano Arriverà, classificatosi al secondo posto della kermesse dietro il cantautore Roberto Vecchioni con il brano Chiamami Ancora Amore. La sua rivincita arriva l’anno seguente quando trionfa sul palco del Teatro Ariston con la canzone Non è l’inferno.

I look di Emma

Emma Marrone nel tempo è molto cambiata d’aspetto.

Ai suoi esordi televisivi, quando faceva parte delle Luckystar, la donna aveva un look molto dark, caratterizzato da capelli corti e neri e da un’abbigliamento provocante, inoltre indossava anche un paio d’occhiali.

Quando si è presentata ai provini di Amici invece, era molto simile a come la vediamo adesso seppur molto più impacciata e timida.

Oggi Emma Marrone, dopo aver superato alcune battaglie personali, è una bellissima donna sempre in forma come possiamo notare dalle foto che pubblica spesso sui suoi social.