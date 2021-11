Emma Marrone: avete mai visto dove abita? Ha una casa meravigliosa

Emma Marrone è una cantante molto amata e apprezzata che nel corso degli anni ha dato modo di mostrare il suo talento. La donna attualmente vive in una bellissima casa. Ve la mostriamo.

Emma Marrone: ecco dove vive

Emma, nome d’arte di Emmanuela Marrone, è diventata famosa a seguito della sua vittoria nella nona edizione del talent Amici di Maria De Filippi.

Nata a Firenze, ma trasferitosi ad Aradeo in provincia di Lecce, a soli nove anni comincia a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie a suo padre Rosario che la introduce all’interno del suo gruppo musicale Karadreon e successivamente negli H2O dove l’uomo ricopriva il ruolo di chitarrista.

Grazie alla passione per la musica, partecipa alle selezioni del talent show SuperStar tour arrivando a vincere l’edizione nel 2003 assieme a Colomba Pane e Laura Pisu. Le tre ragazze formano così il gruppo delle LuckyStar e pubblicano il singolo Stile firmando un contratto con la Universal.

Dopo aver inciso il primo brano e la sigla per la versione animata del fumetto W.I.T.C.H. il gruppo si scioglie e ognuno prende la sua strada. Emma, non demordendo, fonda il gruppo musicale M.J.U.R., Mad Jester Until Rave che come il precedente ha vita breve.

Da Amici al cinema

A seguito dello scioglimento del gruppo si iscrive ai casting della nona edizione del talent Amici di Maria De Filippi dove viene scelta come titolare nella categoria canto. All’interno del programma canta alcuni brani inediti che riscuotono grande successo e vince l’edizione battendo in finale la sua collega Loredana Errore.

In seguito partecipa al Festival di Sanremo in due edizioni, quella del 2011 che la vede posizionarsi al secondo posto in duetto con i Modà con il brano Arriverà e quella del 2012 che la vede trionfare con il brano Non è l’inferno. Torna sul palco di Sanremo nel 2015 nel ruolo di co-conduttrice assieme ad Arisa al fianco di Carlo Conti.

Nel 2014 rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest posizionandosi al 21° posto con la canzone La mia città, ottenendo il peggio risultato italiano di sempre all’interno della competizione canora.

Oltre l’attività di cantante ha preso parte come attrice ad alcune pellicole tra cui la più importante quella ne Gli anni più belli di Gabriele Muccino dove interpreta il ruolo di Anna ottenendo approvazione dalla critica.

La casa di Emma

Emma Marrone vive in una casa milanese dalle tinte neutre e dagli arredi molto comodi. Si può notare la dominanza del colore bianco sulle pareti e una scelta di design colorati che rendono l’ambiente in armonia con il grande divano dai colori candidi.

Tra gli elementi che hanno suscitato curiosità anche il cuscino della suocera, ossia il grande cactus posizionato affianco ad un innovativa poltrona.