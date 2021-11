Emma Marrone, avete visto il fratello? Due gocce d’acqua | È stupendo

Emma Marrone ha un fratello stupendo, il ragazzo somiglia tantissimo a sua sorella. Ecco di chi si tratta.

Emmanuela Marrone, meglio conosciuta come Emma Marrone o solo con il nome Emma, è una cantante italiana molto amata dal pubblico.

Nata Firenze nel 1984, è cresciuta in Puglia, nel Salento ad Aradeo in provincia di Lecce.

Emma Marrone: ecco suo fratello

Comincia ad addentrarsi nel mondo della musica da giovanissima, a soli nove anni quando suo padre Rosario la inserisce all’interno dei suoi gruppi musicali dove suonava la in cui era chitarra i Karadeon e gli H2O.

Nel tempo, crescendo la passione per il canto comincia a farsi sempre più predominate in Emma che nel 2004 decide di presentarsi ai casting della seconda edizione del talent Popstar, che per la nuova edizione cambia titolo e diventa Superstar Tour. Dopo aver superato una lunga serie di scrematura e prove vince l’edizione insieme ad altre due cantanti Colomba Pane e Laura Pisu che vengono accorpate sotto contratto con la Universal in una girlband chiamata Luckystar.

Dopo aver pubblicato il loro primo singolo intitolato Stile, presentato in esclusiva su su Italia1, incidono la sigla del cartone animato del fumetto W.I.T.C.H. prima di sciogliersi per via dello scarso successo.

Dopo qualche tempo, Emma Marrone tenta di formare una nuova band chiamandola M.J.U.R. acronimo di Mad Jesters Until Rave, ma anche questa si rivela non del tutto promettente.

Nonostante le esperienze passate la cantante non demorde e si iscrive ai casting per la nona edizione di Amici di Maria De Filippi, facendosi subito per il modo con cui si muove a suo agio con l’asta e il microfono.

Arrivata alla fase finale conquista la finalissima battendo la sua collega Loredana Errore, al televoto finale vincendo l’edizione per poi ritornare in gara nella categoria Big all’interno dell’undicesima edizione del talent classificandosi al secondo posto dietro Alessandra Amoroso.

Dopo numerose certificazioni e successi, calca per la prima volta il palco del Teatro Ariston nel 2011 quando partecipa in diettp con i Modà al Festival di Sanremo con la canzone Arriverà, piazzandosi al secondo posto.L’ anno seguente torna in gara trionfando con il brano Non è l’inferno.

Francesco, il fratello della cantante

Emma è molto legata alla sua famiglia, in particola modo a suo fratello Francesco.

Amante dello sport, in particolar modo del calcio, il ragazzo è più giovane della sorella essendo nato nel 1988.

Dal suo profilo social che vanta 35mila followers possiamo scoprire che è un appassionato dei Vigili del Fuoco e che è fidanzato con una ragazza di nome Clarissa.

