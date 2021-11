Elodie senza veli su instagram, ecco la foto che ha fatto impazzire i fan

By

La cantante ha voluto mostrare un lato di sé che sicuramente piacerà tanto ai suoi fan uomini. Elodie ha voluto osare con una foto che ha fatto subito il pieno di like e di commento sui social.

Un’artista eclettica Elodie che sa usare bene però anche un altro talento, la sua bellezza. Gioca spesso su i vedo non vedo e questa foto ha mostrato il suo corpo seminudo o almeno quello che potrebbe essere il suo corpo senza veli.

LEGGI ANCHE –> Elodie: che lavoro faceva prima della fama? Preparatevi a rimanere sbalorditi

Elodie senza veli manda in tilt i social

Uno scatto che rischia la censura quella di Elodie: la bellezza di uno shooting artistico che ha subito scosso le anime dei suoi fan.

La cantante, ha avuto modo di fare vedere a tutti che è brava in tanti settori dello spettacolo: ad X-Factor e Amici ha sicuramente spazzato via ogni dubbio sulla sua voce.

La cantante, infatti, in ultima conferma ha prodotto da poco una canzone, Vertigine, che c’ha messo poco a diffondersi in Radio.

Il suo testo ha colpito di nuovo nel segno: l’ex talento del talent show di Maria De Filippi sta avendo quindi successo anche dopo la trasmissione nonostante non sia stata lei a vincere la sua edizione.

LEGGI ANCHE –> Elodie: avete già visto la sorella Fey? Sembrano gemelle | FOTO

Elo e la foto fa pieno di like

La cantante però ha anche altre abilità: molto spesso l’abbiamo vista anche ballare. In particolare, a Sanremo: Amadeus l’ha invitata proprio per mostrare la sua incredibile versatilità. Molto presto, probabilmente, la vedremo anche nel ruolo di attrice.

I commenti sotto i suoi ultimi scatti, come sempre provocatori e di base artistici, sono arrivati veloci e in grandi quantità come si poteva immaginare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)



A quanto pare, il nuovo amore della cantante non è molto geloso se la cantante continua a mostrare le sfumature sensuali del suo corpo questa volta con un vestito che simula la nudità di un bellissimo corpo femminile.