I migliori gruppi musicali di sempre | La classifica

Se si volesse stilare una classifica delle band e dei singoli più interessanti e belli della musica internazionale, non sarebbe una cosa semplice da fare anche perché di generi musicali ne esistono di diversi, sono davvero tanti. Facendo un statistica, raggruppando delle persone, bisognerebbe far ascoltare ad ognuno di essi un po’ di tutto e verrebbe fuori un parere più personale che oggettivo.

Secondo il sito indiscreto.info, giudicando un po’ tutte le band più storiche e famose è comunque possibile stilare una piccola classifica. E’ bene dire però che ci si basa sempre su un parere, gusti personali (più o meno di massa) anche se alcune di band famose sono state “escluse” dalla classifiche tra queste, i miti assoluti: Rolling Stones, King Crimson, Beatles. Non sono considerate ovviamente meno importanti, anzi la loro importanza è tale che li rende al di sopra delle classifiche. Quindi ecco le 15 band considerate dal sito, tra le migliori di tutti i tempi.

I gruppi musicali migliori si sempre: la classifica

Al 15° ZZ Top, si pronuncia zi:zi:top ed è un gruppo statunitense. La band si è distinta per aver sempre mantenuto il terzetto originaleda sempre . Il loro successo è stato con l’album Eliminator.

Al 14° Deep Purple: sono considerati fra i principali pionieri del genere Hard Rock e tra i precursori dell’Heavy Metal, una delle band più influenti del panorama musicale degli anni settanta. Il loro album Perfect Strangers, con il brano Wasted sunsets è trai più belli.

Al 13° Pet Shop Boys: Si sono sempre distinti come band per la loro longevità in fatto di carriera, e si differenziano dagli altri anche perché capaci di creare musica pop/dance melodica. La loro musica è passata indenne oltre il tempo.

Il resto della classifica da 12° al 4° posto sono i seguenti

Al 12° posto gli A-ha con il loro album del 2015, Cast in steel. Al 11° troviamo i Talk Talk con l’album The Party’s Over all’introspettivo Laughing. Al 10° New Order. Al . 9° Ultravox. Al 8° posto OMD. Al 7° Eagles.

Al 6° i mitici Queen con l’indiscutibile voce di Freddie Mercury. Al 5° posto troviamo gli Alan Parsons Project ed all’ultimo posto, ma quarto di questa classifica troviamo i Cocteau Twins, in questa breve classifica dal dodicesimo al quarto posto c’è un po’ di tutto, ogni genere diverso.

Leggiamo insieme i tre nomi sul podio della classifica

Al terzo posto troviamo i Spandau Ballet gruppo britannico conobbe il suo periodo di maggiore successo negli ottanta, “True” e “Parade” i migliori album, meno conosciuto ma sempre da considerare è “Through the barricades”.

Al secondo posto Pink Floyd, qui c’è poco da discutere sulle opinioni personali, tra i migliori brani di successo: “Meddle” e “A momentary lapse of reason”.



E siamo arrivati al primo posto di questa classifica secondo il sito indiscreto.info.

Al primo posto ci sono i Bee Gees grandissimo gruppo degli anni sessanta settanta, vengono considerati fra i gruppi più noti, importanti e influenti della musica pop, la scelta cade su: “Living Eyes”, con il repeat su “Don’t fall in love with me”.

La classifica è stata fatta su gusti e pareri personali, che sicuramente non metteranno d’accordo tutti gli amanti della musica.