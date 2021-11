Miley Cyrus senza veli, lo scatto fa impazzire i fan

By

Ha sempre amato provocare Miley Cyrus: la cantante americana questa volta ha spiazzato tutti con uno scatto in cui è praticamente senza veli. La foto ha fatto, ovviamente, subito il pieno di like e commenti.

Una bellezza decisamente molto particolare quella di Miley Cyrus. La cantante, negli anni, ha saputo sempre distinguersi per il suo modo d’essere e la sua grinta. Non si è mai nascosta dietro un dito e ha sempre fatto gridare allo scandalo per il suo atteggiamento molto spesso fuori dalle righe.

LEGGI ANCHE –> Miley Cyrus Dua Lipa duettano in Prisoner: video, testo e traduzione della nuova hit

Miley Cyrus senza veli: la foto rischia la censura

Ancora una volta, la bella Miley Cyrus dà scandalo: questa volta è una foto in cui il suo lato A è in bella vista praticamente coperta solo dalle sue dita.

“Sono una rockstar“ grida sotto la sua foto: l’ex Hannah Montana intervistata dal batterista dei Metallica Lars Ulrich ha voluto concedere una copertina speciale, per certi versi, discutibile con il seno in bella vista. A scattarle degli scatti molto provocanti è stata Brianna Capozzi.

LEGGI ANCHE –>Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey Don’t Call Me Angel per la colonna sonora di Charlie’s Angels 2019: audio, video ufficiale, testo e traduzione

Miley toglie il reggiseno

Ovviamente non è stata l’unica foto, quella col seno quasi totalmente nudo, che ha fatto discutere. A dare scandalo anche la foto che ha messo in evidenza il lato B dell’artista: una posa audace che le ha permesso anche di fare pubblicità al marchio Gucci.

A Lars Ulrich la cantante ha rivelato che il suo ritorno sulle scene è un po’ paragonabile a quello di Marilyn Monroe davanti alle truppe americane in Corea nel 1954. Forse un po’ azzardato come paragone quello della cantante: secondo l’artista, Merilyn era un simbolo di speranza, sotto forma di sessualità ma anche di furbizia e felicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus)



Per i soldati, vederla, è stato liberatorio: alleggerendo la pesantezza del clima. Miley si sente di vestire questo stesso ruolo ma è il suo pubblico che lei ha come destinatario del messaggio di positività.