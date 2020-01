Elodie & Fabri Fibra – Mal Di Testa: audio e testo del brano prodotto da Neffa

In Mal Di Testa, singolo prodotto da Neffa, disponibile dal 24 gennaio 2020 come sesto anticipo dell’album This Is Elodie, la cantante romana collabora con il rapper Fabri Fibra. In questa occasione, i due ci raccontano come se la passano quando gli fa male la testa.

Il testo e l’audio di questa simpatica canzone, impreziosita dalla voce di uno dei rapper più blasonati della penisola. Il brano arriva dopo i successi Rambla ft. Ghemon, Nero Bali con Michele ravi e Gue Pequeno, Pensare male con i The Kolors, Margarita con Marracash e Non è la fine feat. Gemitaiz.

Ma nel terzo album in studio, composto da 18 attesissime tracce, la Di Patrizi collaborerà anche con Ernia, Margherita Vicario, Lazza & Low Kidd. Il disco arriva a circa tre anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Tutta colpa mia. Ricordo che il progetto sarà rilasciato due volte: il 31 gennaio senza Andromeda, il brano che presenterà a Sanremo, e una settimana più tardi, mentre la cantante sarà impegnata alla kermesse per la seconda volta in carriera, vedrà la luce la versione che racchiuderà anche quella canzone e quindi contenente un totale di 19 tracce.

Mal Di Testa testo Elodie & Fabri Fibra

Uh

Uh uh

Uh uh

Uh uh

Ehi

Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo’, non mi riprendo più, uh

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c’ho il motore fuso

Un caffè con altro, è il terzo per tirarmi su, uh

Sopra le coperte

Letto ancora fatto

Prima delle sette

Ma erano le quattro

C’ho i riflessi al minimo (uh, uh, uh)

C’ho lo specchio strano (uh)

Giuro sto in formissima (uh, uh, uh)

Ma dopo ti richiamo





Quello che vorrei

E’ dirti che è successo sta notte

Non so come ero messa

So che sono entrata a casa dalla finestra

Da quel punto (ehi) in poi solo chiodi in testa

Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo’, non mi riprendo più, uh

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c’ho il motore fuso

Un caffè con altro, è il terzo per tirarmi su, (Ah) uh

[F. Fibra]

Sono fuori fase, sono fuori casa (seh)

Se bevo vedo le stelle e sembra la NASA

Mi giro nelle coperte ma non mi passa

In giro sono leggenda ma non mi basta

Ho mischiato amici buoni con amici pacco (oh)

Ho mischiato l’erba col tabacco

Ho mischiato strofe con l’alcool

Ho sempre sbagliato, ma l’ho sempre rifatto

Sono sempre distratto, “Scusa, che dicevi?” (eh?)

“Sarà che sono troppo in alto, mi ricevi?”

La testa che mi scoppia, quasi non mi reggo in piedi

Se penso ai miei problemi, qualcuno mi porti (Ehi) uno scacciapensieri

Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo’, non mi riprendo più, uh

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c’ho il motore fuso

Un caffè con altro, è il terzo per tirarmi su, (Ah) uh





Mh, Elodie, mh-mh-mh

Ah, e Fabri

Aulin al picnic

Viene una hit su un cheap beat

Tutte le funzioni, sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c’ho il motore fuso (ehi)

Un caffè con altro, è il terzo per tirarmi su, uh





