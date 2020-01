Nayt – Passala: audio e testo del singolo

E’ un Nayt alticcio quello del singolo Passala, ancora una volta prodotto dal romano Davide D’Onofrio, in arte 3D, rilasciato il 24 gennaio 2020 via VNT1 Records.

Il testo e l’audio del brano, che arriva dopo i successi di Grazie Prego Scusa e Good Vibes feat. Gemitaiz, rispettivamente pubblicati il 26 settembre e il 7 novembre 2019.

Come si evince dal titolo, qui il rapper molisano fa riferimento alla cannabis ma non solo. Tra le altre cose, in quest’occasione l’artista annuncia che è in arrivo un nuovo disco sul quale sta lavorando, che ovviamente dovrebbe racchiudere i precedenti singoli e che farà seguito al fortunato Raptus 3 (marzo 2019), che chiuse degnamente una trilogia iniziata nel 2015.

Nayt – Passala Testo

Yeah

Eh-eh-eh-eh

Sto sbuffando sulla lu-, eh

Prendo 10 pago du-, eh

Via le mani dalla tasca, non mi basta

Vedi che l’ho fatta grossa, tu passala

Sbuffo ancora sulla lu-, eh

Prendo 10 pago du-, eh

Questa roba non mi passa, come l’ansia

Resto fuori dalla massa





(3D Baby)

Sto consumando, sto bene

Ho solo gente che chiede

Mi venderò pure un rene

Ma prenderò due catene

Uh, gli occhi sempre più rossi

Uh, portafogli più grossi

Uh, quanto tempo non posti

Tu, quanto tempo non scopi?

Mio frate’ mi parla nel locale

Ma io non sento nemmeno i miei pensieri

Poi di blocco vedo che si siede

Batte il pugno e dico “collassiamo insieme”, ehi

Sono tutti bravi a farsi belli con l’ingegno mio

Quando io sono uscito non ho dissato nessuno

Ho detto sono meglio io, quindi…

Sto sbuffando sulla lu-, eh

Prendo 10 pago du-, eh

Via le mani dalla tasca, non mi basta

Vedi che l’ho fatta grossa, tu passala

Sbuffo ancora sulla lu-, eh

Prendo 10 pago du-, eh

Questa roba non mi passa, come l’ansia

Resto fuori dalla massa

Resto fuori come la massa

Da me ti casca la testa

Fuori come un pazzo

La meta a un passo

Nella mia testa il chiasso

Nella tua un ca-

Non mi va di restare in basso

Non ho il pass, ma tu fai spazio, woh

Sto pagando il Fisco in oro

Sto correndo un rischio buono

Sto fingendo di ascoltarla

Sto finendo di scoparla

Sto scrivendo un disco nuovo





Non è che se rappi veloce sei bravo

Senti la voce, che radio

E tu mi rivedi in tuo padre

Quello che rimedi, bro’, un palo

Sai che non sono normale

Quando mi richiami

Non cado nella tua trappola

Roba che evapora

La gente elabora

Se vieni a tavola

T’apparecchiamo cibo in scatola

Ti rompi le mani, le gambe, le orecchie

I capelli, ti volano a scapola

Ci rivediamo mai

Sto sbuffando sulla lu-, eh

Prendo 10 pago du-, eh

Via le mani dalla tasca, non mi basta

Vedi che l’ho fatta grossa, tu passala

Sbuffo sulla lu-, eh

Prendo 10 pago du-, eh

Questa roba non mi passa, come l’ansia

Resto fuori dalla massa





