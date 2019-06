Elettra Lamborghini – Corazón Morado feat. Sfera Ebbasta: ascolta e leggi il testo e la traduzione della nuova canzone

Corazón Morado è al momento solo una traccia, la seconda di Twerking Queen, disco d’esordio della cantante bolognese Elettra Lamborghini, pubblicato il 14 giugno 2019. Leggi il testo, la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, che vede la collaborazione del rapper milanese Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta.

Un Corazón morado simboleggia un amore proibito, un amore nascosto. Una relazione tra amanti, tra coppie che vivono una relazione furtiva. E’ infatti questo il tema del brano, scritto a quattro mani dagli interpreti e prodotto da Umberto Odoguardi, meglio conosciuto come Junior-K, producer e dj ufficiale del rapper di Sesto San Giovanni.

“Corazón Morado” è la seconda traccia dell’album Twerking Queen di Elettra Lamborghini, pubblicato nel 2019 per Universal Music Italia, BillionHeadz Music Group e Cash Money Records.

Era una delle canzoni più attese del progetto e a parer mio non ha deluso le aspettative questa, almeno per il momento, semplice traccia. Ricordo che in “Fanfare”, Miura duetta con Guè Pequeno ed è proprio di poche ore fa un tweet, che ritrae la cantante insieme ai due rapper e J Balvin, che lo scorso 14 agosto si è esibito sul palco di Mamacita Festival, in programma all’Ippodromo di San Siro. Ma la stessa sera, prima di lui, si sono esibiti proprio i tre artisti, che non hanno quindi perso l’occasione di immortalarsi con la star colombiana.

Corazon Morado testo Elettra Lamborghini & Sfera Ebbasta

[Elettra Lamborghini]

Elettra

Elettra Lamborghini

[Elettra & Sfera Ebbasta (Sfera Ebbasta)]

Cuando la noche estoy sola

Tu falta me descontrola

Y el ansiedad me vuelve loca

Quisiera ahora besar tu boca

Corazón morado en la chat (corazón morado en la chat)

Te he dejado un DM en Instagram

Corazón morado en la chat (corazón morado en la chat)

Te he dejado un DM en Instagram, babe

[Elettra ]

Babe, el tiempo sin ti se me hace lento

Sola en mi cama yo te pienso

No te sé explicar lo que yo siento

Vamos a hacerlo intenso, ah

Sabes que yo soy solo pa’ ti

Y que tú eres sólo pa’ mí

Yo no te quiero compartir

Me vuelvo loca si tu no estás aquí

[Elettra Lamborghini (Sfera)]

Cuando la noche estoy sola, sola, ehi

Y esperar me descontrola, babe, ehi

Te he dejado corazones en la chat, ehi

Si me llamas en un minuto voy para allà (skrt, skrt)

[Elettra & Sfera (Sfera)]

Cuando la noche estoy sola

Tu falta me descontrola

Y el ansiedad me vuelve loca

Quisiera ahora besar tu boca (tu boca, tu boca)

Corazón morado en la chat (corazón morado en la chat)

Te he dejado un DM en Instagram

Corazón morado en la chat (corazón morado en la chat)

Te he dejado un DM en Instagram, babe

[Sfera E.]

Baby, quando sono giù, mi fai stare up

Sì, sono un bastardo solo con chi voglio

E ho i numeri di tutte le tipe in città

Ma stanotte è solamente te che voglio

E lo facciamo sul divano

Mi dici: “Forte”, poi mi dici: “Piano”

E no, quando siamo in giro non ci salutiamo

Troppi occhi, troppa gente, meglio se evitiamo

Ma tu, no, non inca*zarti (no, no, no)

Sai che puoi fidarti più di me che degli altri

Sono circa le quattro e ho voglia di incontrarti

Ti sto mandando il primo Uber nei paraggi

[Sfera]

Quando la notte sei sola, sola, eh

Ed abbracci le lenzuola, babe, ehi

Ti ho mandato un cuore viola nella chat, ehi

Se mi chiami, in un minuto e sono là (skrt, skrt)





[Elettra & Sfera (Sfera)]

Cuando la noche estoy sola

Tu falta me descontrola

Y el ansiedad me vuelve loca

Quisiera ahora besar tu boca (tu boca, tu boca)

Corazón morado en la chat (corazón morado en la chat)

Te he dejado un DM en Instagram

Corazón morado en la chat (corazón morado en la chat)

Te he dejado un DM en Instagram, babe

[Elettra & Sfera (Elettra)]

Cuando la noche estoy sola

Y el ansiedad me vuelve loca

Quisiera ahora besar tu boca (tu boca, tu boca)

Y el ansiedad me vuelve loca

Quisiera ahora besar tu boca (tu boca)





Elettra Lamborghini Corazon Morado traduzione

[Elettra Lamborghini]

Elettra

Elettra Lamborghini

[Elettra & Sfera Ebbasta (Sfera Ebbasta)]

Quando la notte sono sola

La tua mancanza mi fa perdere il controllo

E l’ansia mi fa impazzire

Vorrei baciare la tua bocca ora

Cuore viola in chat (cuore viola in chat)

Ti ho lasciato un messaggio diretto su Instagram

Cuore viola in chat (cuore viola in chat)

Ti ho lasciato un messaggio su Instagram, tesoro

[Elettra]

Piccolo, il tempo senza te trascorre lentamente

Sola nel mio letto ti penso

Non so spiegarti ciò che sento

Facciamolo intensamente, ah

Sai che sono tutta per te

E tu sei tutto per me

Ti voglio tutto per me

Do di matto se non sei qui

[Elettra Lamborghini (Sfera)]

Quando la notte sono solo, solo, ehi

E aspettare mi fa perdere il controllo, piccola, ehi

Ti ho lasciato i cuoricini nella chat, ehi

Se mi chiami in un minuto vengo lì (skrt, skrt)

[Elettra & Sfera (Sfera)]

Quando la notte sono sola

La tua mancanza mi fa perdere il controllo

E l’ansia mi fa impazzire

Vorrei baciare la tua bocca ora (la tua bocca, la tua bocca)

Cuore viola in chat (cuore viola in chat)

Ti ho lasciato un messaggio diretto su Instagram

Cuore viola in chat (cuore viola in chat)

Ti ho lasciato un messaggio su Instagram, tesoro





Lasciami un DM su Instagram

Cuore viola nella chat (cuore viola nella chat)

Lasciami un DM su Instagram, tesoro

[Sfera E.]

Baby, quando sono giù, mi fai stare up

Sì, sono un bastardo solo con chi voglio

E ho i numeri di tutte le tipe in città

Ma stanotte è solamente te che voglio

E lo facciamo sul divano

Mi dici: “Forte”, poi mi dici: “Piano”

E no, quando siamo in giro non ci salutiamo

Troppi occhi, troppa gente, meglio se evitiamo

Ma tu, no, non inca*zarti (no, no, no)

Sai che puoi fidarti più di me che degli altri

Sono circa le quattro e ho voglia di incontrarti

Ti sto mandando il primo Uber nei paraggi

[Sfera]

Quando la notte sei sola, sola, eh

Ed abbracci le lenzuola, babe, ehi

Ti ho mandato un cuore viola nella chat, ehi

Se mi chiami, in un minuto e sono là (skrt, skrt)

[Elettra & Sfera (Sfera)]

Quando la notte sono sola

La tua mancanza mi fa perdere il controllo

E l’ansia mi fa impazzire

Vorrei baciare la tua bocca ora (la tua bocca, la tua bocca)

Cuore viola in chat (cuore viola in chat)

Ti ho lasciato un messaggio diretto su Instagram

Cuore viola in chat (cuore viola in chat)

Ti ho lasciato un messaggio su Instagram, tesoro

[Elettra & Sfera (Elettra)]

Quando la notte sono sola

E l’ansia mi fa impazzire

Vorrei baciare la tua bocca ora (la tua bocca, la tua bocca)

E l’ansia mi fa impazzire

Vorrei baciare la tua bocca ora (la tua bocca)

