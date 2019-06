Elettra Lamborghini feat. Guè Pequeno: audio e testo di “Fanfare”

La cantante Elettra Lamborchini e il rapper Guè Pequeno duettano sulle note di Fanfare, quarta traccia del debut album Twerking Queen, uscito il 14 giugno 2019 via Universal Music Italia. Leggi il testo (Autori: Michele Canova, Davide Petrella e Guè Pequeno) e ascolta la nuova canzone prodotta dal padovano Michele Canova Iorfida.

Insieme a Corazón Morado ft. Sfera Ebbasta, questo era sicuramente uno dei brani più attesi della prima era discografica della cantante bolognese e non mi meraviglierei affatto se uno di questi due pezzi sarà il prossimo singolo estratto dal progetto, anticipato da Tόcame ft. Pitbull.

Elettra Lamborghini Guè Pequeno Fanfare testo

Download su: Amazon – iTunes

Elettra

G-U-E

[Guè Pequeno]

Da quanti ne conto dovrei fare il contabile

Lei mi ama perché sono intoccabile

Salgo lampo, jet bianco

Parcheggiata di fianco la Lambo

[Elettra Lamborghini]

Dai finestrini puoi vedere il mare

Sopra l’asfalto ci puoi pattinare

Saluta a mamma, l’estate è un cancan

È un aeroplano dalla tangenziale

Siamo soli in città e balli con le zanzare

Sospiri immaginando isole lontane

Dove sta l’Europa che ci voglio parlare

Alla festa in piazza suonano le fanfare

[Elettra]

Come stai chica?

Nel paese qui si gioca una partita

Tiburone in spiaggia

Da sinistra a destra

Quanto picchia il sole

Senti nella testa

[Lamborghini]

Suonano le fanfare

Zan-zan-zan-zan-zan

Suonano le fanfare

Zan-zan-zan-zan-zan

Quanta confusione sotto questo sole

Sotto questo sole nella testa

Suonano le fanfare

Zan-zan-zan-zan-zan





[Guè P.]

Pam-para-pam-pam-pam

Yo, ora dove sto non serve la giacca

Tagliamo in due le onde su una moto d’acqua (splash)

Baby no grazie io non ballo il tango

Piuttosto aspetto al banco

Completo in lino blanco

Intanto la tua bocca sa di mango

Mamacita, la chica preferita

Siamo sincronizzati sugli stessi suoni

Così vicini che facciamo anche gli stessi sogni

[Elettra]

Come stai chica?

Nel paese qui si gioca una partita

Tiburone in spiaggia

Da sinistra a destra

Quanto picchia il sole

Senti nella testa

[Lamborghini]

Suonano le fanfare

Zan-zan-zan-zan-zan

Suonano le fanfare

Zan-zan-zan-zan-zan

Quanta confusione sotto questo sole

Sotto questo sole nella testa

Suonano le fanfare

Zan-zan-zan-zan-zan

[Guè P.]

Come stai chica?

[Elettra]

He-hey, he-hey

Ah-ah, ah-ah





[Lamborghini]

Come stai chica?

Nel paese qui si gioca una partita

Tiburone in spiaggia

Da sinistra a destra

Quanto picchia il sole

Senti nella testa

[Elettra]

Suonano le fanfare

Zan-zan-zan-zan-zan

Suonano le fanfare

Zan-zan-zan-zan-zan

Quanta confusione sotto questo sole

Sotto questo sole nella testa

Suonano le fanfare

Zan-zan-zan-zan-zan

[Lamborghini]

Elettra

Elettra Lamborghini





Ascolta su: