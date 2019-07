ITZY – ICY: video ufficiale, testo e traduzione

Il testo, la traduzione in italiano, la traduzione in inglese, l’audio e il video di ICY, singolo delle Itzy tratto dall’EP d’esordio It’z Icy, rilasciato il 29 luglio 2019.

Il gruppo femminile sudcoreano nato nel 2019 e formato da Hwang Ye-ji, Lia, Shin Ryu-jin, Lee Chae-ryeong e Shin Yu-na, vi presenta questa interessante e gradevole canzone, estratta dal mini progetto che racchiude altri due inediti e due remix.

ITZY – ICY testo

Hey, hey, hey!

Yo!

Woo! Beep beep

Hey, hey, hey, hey, hey, hey

I see that I’m icy

(Go rising up, up)

I see that I’m icy

[Verse 1: Chaeryeong, Ryujin]

차갑게 보여도 어떡해 cool한 나니까

눈치 볼 마음 없어 oh, oh, oh, come on!

당당하게 let it go (here we go!)

길거리를 누비고 on a roll

Background music이 깔려

Bomb, bomb, bomb, bomb

[Pre-chorus: Lia, Yeji]

Icy but I’m on fire

내 안에 있는 dream 난 자신 있어

날 봐 I’m not a liar

너의 틀에 날 맞출 맘은 없어

(Dance)

[Chorus: Yuna, Ryujin, Lia, Yeji, (Chaeryeong)]

다들 blah, blah

참 말 많아 난 괜찮아

계속 blah, blah

They keep talkin’, I keep walkin’

(다들 blah, blah)

참 말 많아 난 괜찮아

계속 blah, blah

They keep talkin’, I keep walkin’

[Verse 2: Lia, Yuna]

Ring, ring, ring 울려 all day long

모두 날 찾느라 바빠 (바빠)

이 노래가 your favorite song

그렇게 될 걸 잘 알아 (알아)

Hey, 이 맛은 마치

딱 살얼음같이

Bling, bling, bling 반짝이는 걸

별빛같이 icy

[Verse 3: Ryujin, Yeji]

Uh, shout out to 내 엄마

Thank you to 우리 papa

좋은 것만 쏙 빼닮아

짠짠짜짠짠짠

당당하게 let it go (here we go)

길거리를 누비고 on a roll

Background music 깔려

Bomb, bomb, bomb, bomb

[Pre-chorus: Chaeryeong, Yeji]

Icy but I’m on fire

내 안에 있는 dream 난 자신 있어 oh oh oh

날 봐 I’m not a liar

너의 틀에 날 맞출 맘은 없어

[Chorus: Yuna, Ryujin, Lia, Yeji, (Chaeryeong)]

다들 blah, blah

참 말 많아 난 괜찮아

계속 blah, blah

They keep talkin’, I keep walkin’

(다들 blah, blah)

참 말 많아 난 괜찮아

(계속 blah, blah)

They keep talkin’, I keep walkin’

[Bridge: Yeji, Lia, Ryujin]

Get it! Hey!

Shake it! Hey!

Yeah, come on!

Girls!

더더 빨리 달려 don’t care what they say

내 답은 내가 아니까 it’s okay (dan-dan-dan-dance)

Up, up, up, up, up, we go

끝없이 위로 위로

절대 멈추지 않고

No one can stop us now, blah, blah

[Chorus: Yuna, Ryujin, Lia, Yeji, (Chaeryeong)]

참 말 많아 난 괜찮아

계속 blah, blah

They keep talkin’, I keep walkin’

(다들 blah, blah)

참 말 많아 난 괜찮아

(계속 blah, blah)

They keep talkin’, I keep walkin’

[Outro: Ryujin, Yeji]

Yeah

I see that I’m icy

I see that I’m icy

I see that I’m icy

I see that I’m icy





Traduzione in italiano

Hey! Hey! Hey! Yo!

Woah, bip bip

Ehi ehi ehi ehi ehi

Vedo che sono gelida

(Vai sopra)

Vedo che sono gelida

Che posso fare se sembro fredda?

Non m’interessa quello che pensi perché sono fica oh, oh, oh

Andiamo

In tutta tranquillità lascia perdere (Iniziamo)

Marcia per strada (inarrestabile)

C’è musica in sottofondo dove mi trovo io

Bomba, bomba, bomba, bomba

Sono ghiacciata ma tutta un fuoco

Un sogno dentro di me, sono fiduciosa

Guardami, non sono una bugiardo

Non voglio ritrovarmi nella tua scatola

(Balla)





Tutti fanno bla bla

Parlano molto ma non m’importa

Potete continuare tutti a fare bla, bla

Continuano a parlare, continuo a camminare

(Tutti fanno blah, blah)

Parlano molto ma non m’importa

Potete continuare tutti a fare bla, bla

Continuano a parlare, continuo a camminare

Squilla, squilla, squilla, squilla tutto il giorno

Tutti sono impegnati a cercarmi (per me)

Questa canzone è la tua preferita

So bene che finirà così (così)

Ehi, ha lo stesso sapore del

Del ghiaccio sottile

Luccica, luccica, luccica, splende

Come le stelle, ghiacciate

Uhh, saluto mia madre (Hey)

Ringrazio mio padre

Ho preso tutte le cose buone da voi

Ta-da-da-da-da-da

In tutta tranquillità lascia perdere (Iniziamo)

Marcia per strada (inarrestabile)

C’è musica in sottofondo dove mi trovo io

Bomba, bomba, bomba, bomba

Sono gelida ma tutta un fuoco

Un sogno dentro di me, sono fiduciosa

Guardami, non sono una bugiardo

Non voglio ritrovarmi nella tua scatola

Tutti fanno bla bla

Parlano molto ma non m’importa

Potete continuare tutti a fare bla, bla

Continuano a parlare, continuo a camminare

(Tutti fanno blah, blah)

Parlano molto ma non m’importa

(Potete continuare tutti a fare bla, bla)

Continuano a parlare, continuo a camminare

Prendilo

Hey

Scuotilo

Hey

Sì, forza

Ragazze

Più veloci, più veloci, più veloci, senza badare a quello che gli altri dicono

So cosa rispondere, è tutto ok (bal-bal-bal-balla)

Su, su, su, su, su, andiamo

Incessantemente su

Non ci fermiamo mai

Nessuno può fermarci ora, Blah blah

Tutti fanno bla bla

Parlano molto ma non m’importa

Potete continuare tutti a fare bla, bla

Continuano a parlare, continuo a camminare

(Tutti fanno blah, blah)

Parlano molto ma non m’importa

(Potete continuare tutti a fare bla, bla)

Continuano a parlare, continuo a camminare

Si

Vedo che sono ghiacciata

Vedo che sono ghiacciata

Vedo che sono ghiacciata

Vedo che sono ghiacciata

Traduzione in inglese

[Intro: Yeji, Lia, Ryujin, Yuna, (Chaeryeong)]

Hey! Hey! Hey! Yo!

Woah, beep beep

Hey, hey, hey, hey, hey, hey

I see that I’m icy

(Go rising above)

I see that I’m icy

[Verse 1: Chaeryeong, Ryujin]

What can I do though I seem cold?

I don’t care what you think because I’m cool oh, oh, oh

Come on

With confidence let it go (Here we go)

Marching on the streets (On a roll)

Background music where I be

Bomb, bomb, bomb, bomb

[Pre-chorus: Lia, Yeji]

Icy but I’m on fire

A dream inside me, I’m confident

Look at me, I’m not a liar

I don’t want to be put in your box

(Dance)





[Chorus: Yuna, Ryujin, Lia, Yeji, (Chaeryeong)]

Everybody blah, blah

Talks a lot but I don’t care

Y’all can keep blah, blah

They keep talkin’, I keep walkin’

(Everybody blah, blah)

Talks a lot but I don’t care

Y’all can keep blah, blah

They keep talkin’, I keep walkin’

[Verse 2: Lia, Yuna]

Ring, ring, ring, ring it all day long

Everyone’s busy looking for me (For me)

This song is your favorite song

I know well that it will end up like that (Like that)

Hey, this tastes just like

Just like thin ice

Bling bling bling it shines

Like starlights, icy

[Verse 3: Ryujin, Yeji]

Uhh, shout out to my mama (Hey)

Thank you to my papa

I got all the good stuff from you

Ta-da-da-da-da-da

With confidence let it go (Here we go)

Marching on the streets (On a roll)

Background music where I be

Bomb, bomb, bomb, bomb

[Pre-chorus: Chaeryeong, Yeji]

Icy but I’m on fire

A dream inside me, I’m confident

Look at me, I’m not a liar

I don’t want to be put in your box

[Chorus: Yuna, Ryujin, Lia, Yeji, (Chaeryeong)]

Everybody blah, blah

Talks a lot but I don’t care

Y’all can keep blah, blah

They keep talkin’, I keep walkin’

(Everybody blah, blah)

Talks a lot but I don’t care

(Y’all can keep blah, blah)

They keep talkin’, I keep walkin’

[Bridge: Yeji, Lia, Ryujin]

Get it

Hey

Shake it

Hey

Yeah, come on

Girls

Faster, faster run faster don’t care what they say

I know the answer myself it’s ok (Dan-dan-dan-dance)

Up, up, up, up, up, we go

Relentlessly up up

We don’t ever stop

No one can stop us now, Blah blah

[Chorus: Yuna, Ryujin, Lia, Yeji, (Chaeryeong)]

Everybody blah, blah

Talks a lot but I don’t care

Y’all can keep blah, blah

They keep talkin’, I keep walkin’

(Everybody blah, blah)

Talks a lot but I don’t care

(Y’all can keep blah, blah)

They keep talkin’, I keep walkin’

[Outro: Ryujin, Yeji]

Yeah

I see that I’m Icy

I see that I’m Icy

I see that I’m Icy

I see that I’m Icy

