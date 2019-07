Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee, Afro Bros, Natti Natasha – Instagram

Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta e gli Afro Bros hanno unito le forze nella nuova produzione Instagram, interpretata dalla dominicana Natti Natasha e il collega portoricano Daddy Yankee. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video della nuova scoppiettante canzone (autori: Sharif Badloe, Giordano Mohamed Sharif Ahruf, Francesca Richard, Rashid Badloe, Like Mike, Dimitri Vegas, David G. Daddy Y. & Natti N.).

In questo interessante brano, la cantante dice a un uomo di voler essere lasciata in pace perché non interessata alle sue avance e nemmeno al suo profilo Instagram.

Instagram testo e traduzione – Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee & Natti Natasha

[Verse 1: Anitta]

Just bought a black Ferrari

House in the hills in L.A

Say that you’re taking ’em in

Sorry, but I don’t need a plan like that

Don’t need a man like that

What’d you say?

You say that you’ve been on TV?

And I should come back to your place?

Hold up, let me set you straight

School’s in session, time to educate

Ho appena comprato una Ferrari nera

Una casa sulle colline a Los Angeles

Dici che li stai portando dentro

Scusa, ma non mi serve un piano del genere

Non ho bisogno di un uomo così

Cosa hai detto?

Dici di essere stato in TV?

E che dovrei tornare da te?

Aspetta, lascia che ti spieghi

Questa è la prima lezione, è tempo dell’educazione

[Chorus]

Who the hell do you think I am?

I don’t give a fuck about your Instagram

Listen up, ’cause I’m not that girl

Ain’t enough liquor in the whole wide world

Who the hell do you think I am?

I don’t give a fuck about your Instagram

Fly away, little Peter Pan

Now you know who the fuck I am

Chi diavolo pensi che io sia?

Non me ne frega nulla del tuo Instagram

Ascolta, perché non sono quel tipo di ragazza

Non c’è abbastanza liquore nel mondo

Chi diavolo pensi che io sia?

Non me ne frega nulla del tuo Instagram

Vola via, piccolo Peter Pan

Ora sai chi ca**o sono

[Post-Chorus: Anitta]

Who the hell?

Who the hell?

Now you know who the fuck I am

Chi diavolo?

Chi diavolo?

Ora sai chi ca**o sono

[Verse 2: Daddy Yankee]

Baby quien te escucha hablando te cree (Yeh)

Una mentira la puede’ vender (Yeh)

Sólo yo sé que cuando tú me ve’

Cae’ rápido (Oh), cae’ rápido (Eh)

Conmigo sale a flote (Yeh)

Te pasa’ en mi bote (Prr)

Me fui en güira contigo y en tu cancha te la anoté (Yeh)

No diga’ que no, no diga’ que no (Que no)

Te vieron perreando conmigo en el club (Yeh)

Porque cuando tiro soy el fran-francotirador

Que siempre te da en el blanco

Mi cuenta debita, pero soy franco

Nadie deposita má’ que yo en el banco

Baby chi ti sente parlare ti crede (Yeh)

Una bugia la puoi vendere (Yeh)

So solo io che quando mi vedi

Svieni (Oh), svieni (Eh)

Con vieni a galla (Yeh)

Sali sulla mia barca (Prr)

Sono andato a güira con te e te l’ho scritto (Yeh)

Non dire di no, non dire di no (no)

Ti hanno al club vista twerkare con me (Yeh)

Perché quando sparo sono un cecchino

Che ti colpisce sempre in pieno

Il mio conto e’ a debito, ma sono sincero

Nessuno deposita più di me in banca





[Bridge: Daddy Yankee]

Me da igual (Yeah-yeah-yeah)

Dice’ lo que te conviene, porque te viene

Me da igual (Me da igual)

Vive y aprende, si no me entiende’, ¡jódete!

Non importa (si-si-si)

Dici cosa sia meglio per te, perché ti fa comodo

Non mi interessa (non mi interessa)

Vivi e impara, se non mi capisci, fot*iti!

[Chorus]

Who the hell do you think I am?

I don’t give a fuck about your Instagram

Listen up, ’cause I’m not that girl

Ain’t enough liquor in the whole wide world

Who the hell do you think I am?

I don’t give a fuck about your Instagram

Fly away, little Peter Pan

Now you know who the fuck I am

Chi diavolo pensi che io sia?

Non me ne frega nulla del tuo Instagram

Ascolta, perché non sono quel tipo di ragazza

Non c’è abbastanza liquore nel mondo

Chi diavolo pensi che io sia?

Non me ne frega nulla del tuo Instagram

Vola via, piccolo Peter Pan

Ora sai chi ca**o sono

[Post-Chorus]

Who the hell?

Who the hell?

Now you know who the fuck I am

Che diavolo?

Che diavolo?

Ora sai chi ca*zo sono





[Verse 3: Anitta]

Hold up, every girl likes confidence

But did you think about the consequence? (So what?)

You don’t know me like that

Two steps forward and I’m two steps back like

Ooh, losing my patience, I try to play nice

Ooh, see you’re not listening, now I’m just like

Aspetta, alle ragazze piace la fiducia (o “la sicurezza”)

Ma hai pensato alle conseguenze? (E allora?)

Non mi conosci così

Due passi in avanti e sono due passi indietro

Ooh, sto perdendo la pazienza, cerco di essere gentile

Ooh, vedi che non stai ascoltando, ora sono proprio come

[Chorus]

Who the hell do you think I am?

I don’t give a fuck about your Instagram

Listen up, ’cause I’m not that girl

Ain’t enough liquor in the whole wide world

Who the hell do you think I am?

I don’t give a fuck about your Instagram

Fly away, little Peter Pan

Now you know who the fuck I am

Chi diavolo pensi che io sia?

Non me ne frega nulla del tuo Instagram

Ascolta, perché non sono quel tipo di ragazza

Non c’è abbastanza liquore nel mondo

Chi diavolo pensi che io sia?

Non me ne frega nulla del tuo Instagram

Vola via, piccolo Peter Pan

Ora sai chi ca**o sono





