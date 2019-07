Grido – Ad un passo dal sole: ascolta il nuovo singolo (testo)

Ad un passo dal Sole è il nuovo singolo del rapper Luca Aleotti, in arte Grido, disponibile ovunque da venerdì 5 luglio 2019 via Willy L’Orbo. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Gabriele D’asaro, mentre la produzione è opera di Riccardo Garifo, meglio conosciuto come Roofio, uno dei due artisti che compongono i Two Fingerz.

Questo brano decisamente gradevole e adatto all’estate, anticipa il rilascio del terzo album in studio, che vedrà la luce il prossimo autunno.

Non si può di certo dire che la sua carriera solista, e quindi lontana dai Gemelli DiVersi, sia stata fortunata come quella del fratello senza gli Articolo 31, ma ascoltandolo sembra quasi di sentire J-AX e a parer mio, non ha nulla da invidiare al più popolare Alessandro.

Qui Luca ricorda a tutti di essere sempre un artista di prima fascia e lo fa lanciando questo “grido” d’amore che miscela melodie curate a liriche pungenti e un pochino romantiche.

Grido Ad un passo dal Sole testo

Download su: Amazon – iTunes

Ci son quelli che al centro del petto hanno un calcolatore

che diranno “è l’ennesima sciocca canzone d’amore”

mi dispiace per loro

così tristi al contrario di noi

l’odio ti rende solo

lo capisci col senno di poi

non sai quante volte ho perduto la rotta finché la marea mi ha portato da te

e da quando ho salvato il tuo numero hai salvato me (hai salvato me)

sei un tuffo dove non si tocca, ogni volta, che botta, l’effetto che fai

tu fai finta di niente però sotto sotto lo sai (so che lo sai).

E non dire di no

non dire di no

non dire di no

non mi dire di no.





Lo sai se ci sei su

io mi sento al mare come a Malibù

tu mi fai volare

non torniamo giù

rimaniamo come un aquilone

ad un passo dal sole

ad un passo dal sole

ad un passo dal sole.

Il mio cuore si era abituato a stare sotto zero

ma sai essere così bollente da sciogliere il gelo

io mi sento un alieno

in un mondo fatto a Photoshop

tu sei bella davvero

senza trucco né filtro sui post

c’è chi si spaventa se il mare è in tempesta ma noi siamo di un’altra categoria

per amarsi non serve la logica ma la follia (ma la follia)

sai che noia una vita perfetta per noi così bravi a cacciarci nei guai

noi non siamo Romeo e Giulietta siamo Bonnie e Clyde (Bonnie e Clyde).

E non dire di no

non dire di no

non dire di no

non mi dire di no.

Lo sai se ci sei su

io mi sento al mare come a Malibù

tu mi fai volare

non torniamo giù

rimaniamo come un aquilone

ad un passo dal sole.





Tu che sei così bella che balli sotto un acquazzone

vieni a farti assaggiare sei tu il frutto della passione

e non esci più dalla mia testa come un tormentone

ma che bella canzone.

Lo sai se ci sei su

io mi sento al mare come a Malibù

tu mi fai volare

non torniamo giù

rimaniamo come un aquilone

ad un passo dal sole

ad un passo dal sole

ad un passo dal sole.





Ascolta su: