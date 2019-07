Joan Thiele – Le Vacanze: audio e testo

Leggi il testo e ascolta Le Vacanze, singolo di Joan Thiele uscito il 5 luglio 2019 via Polydor Records / Universal Music Italia.

Gli autori della canzone sono Nicola Albera e la stessa Joan, mentre la produzione è opera di Zef.

Le Vacanze Testo Joan Thiele

Sono fatta

proprio fatta così

fumo blu poi

vedo il mare accecarmi un po’.

E’ successo un’altra volta

sono ricaduta dentro alla [?]

sono andata controvento

cercavo di salpare sulla barca e navigavo a stento

circondata dalle onde

io mi arrampicavo su quegli alberi cercando sponde

ballavo in fondo al mare

pensavo fosse più facile poi

potere risalire

ma poi ti ho vista arrivare

tu mi vieni a salvare

tu mi vieni a salvare

da me, da me, da me.





Io ci sarò

se mi chiami io ti rispondo

prendo un aereo dall’altra parte del mondo

io ci sarò

se mi chiami io ti rispondo

prendo un aereo dall’altra parte del mondo.

Si lo so

sono proprio un bel casino

rivedrò la vista dal sottomarino

non ho più paura di me

da quando sono sola con me

e quando guarderò

il cielo da un oblò

viaggerò nel tempo per raggiungermi ancora un po’.

Io ci sarò

se mi chiami io ti rispondo

prendo un aereo dall’altra parte del mondo

io ci sarò

se mi chiami io ti rispondo

prendo un aereo dall’altra parte del mondo.

Da come tutto cambia facilmente

se poi mi butto giù

e so lottare ancora

e so lottare ancora di più

e come tutto cambia facilmente

se poi mi butto giù

io non tengo ?

e so lottare ancora di più.









Joan Thiele riguardo la canzone:

“Le vacanze”, sono la ricerca di sé, attraverso i ricordi di un film, un film di famiglia. Era luglio dell’anno scorso quando casualmente, durante un trasloco, scopro in casa di mio padre una vecchia scatola di latta contente dei film super8 degli anni 50 appartenenti alla mia famiglia, mai sviluppati. Avviene così la magia. Mio nonno aveva inventato un dentifricio proprio in quegli anni e decide, poco dopo, di vendere il brevetto e partire per un viaggio, un viaggio che durerà vent’anni. Questi film raccontano “Le vacanze” della mia famiglia, dalla Svizzera al Sud America, da New York, fino all’Italia. Vacanze incredibilmente felici e difficili al tempo stesso: la loro vita. Quanto fa paura vedere il passato e immaginare il futuro? Le mie vacanze sono nate con loro e continuate nei viaggi in Colombia dove ho vissuto con mio padre e mia madre. Ho scritto “le vacanze” come se fosse la colonna di quei frammenti in pellicola. Il processo creativo dietro questa canzone si è sviluppato in maniera per me insolita: sono state le immagini a evocare musica e parole. Parole che per la prima volta sono nate in italiano. Oggi capisco ancora di più quanto la “mescla genetica” sia parte di noi e mi fa star bene comprendere finalmente perché un semplice aereo mi ricorda CASA.