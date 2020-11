Ascolta e leggi il testo di DIANA, canzone di M¥SS KETA feat. Priestess

Le rapper M¥SS KETA e Priestess hanno unito le forze in Diana, sesta e penultima traccia inserita nell’EP IL CIELO NON È UN LIMITE, rilasciato il 13 novembre 2020, a quasi tre anni e mezzo dall’EP d’esordio “Carpaccio ghiacciato” e a oltre un anno e mezzo dall’ultima fatica discografica Paprika. L’audio e il testo del brano.

Con una base messa su da Populous, al secolo Andrea Mangia, Keta e la 24enne rapper e cantautrice Alessandra Prete, meglio conosciuta come Priestess, hanno inciso questa interessante canzone inserita nel progetto composto da altre sei tracks, tra le quali le già note Giovanna Hardcore e Due, che ne hanno anticipato la release. L’altra ospite è la youtuber e da qualche mese rapper, Livia Caramella, alias Lilly Meraviglia.

Testo Diana MYSS KETA & Priestess

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

[Ritornello]

Sono Princess Diana (Oh)

Il dovere mi chiama (Sì)

Vado a caccia per te (A caccia perché)

A caccia perché (A caccia per te)

Goddess Diana, I’m coming out

Vado a cacciare e lo faccio per te

A caccia perché (A caccia per te)

A caccia per te (A caccia di cash)

[1a Strofa] (La traduzione)

Ειπών ά θέλεις, αντάκουε ά μή θέλεις

Νοῦς ὁρῆι καὶ νοῦς ἀκούει τἆλλα κωφὰ καὶ τυφλά

Ειπών ά θέλεις, αντάκουε ά μή θέλεις

Ούτε γής ούτε ουρανού άπτεται

Attico finestrato (Flash)

Verso un drink nel bicchiere

Il governo è cambiato

Sì, già, ora è il mio cameriere (Ahahah)

E il ghiaccio dov’è?

Lo prendi per me

Mi chiedi dov’è che sparisce il tuo cash

Ma non chiederlo a me (No, no)

E ti spiego perché (Perché)

[Ritornello]

Sono Princess Diana

Il dovere mi chiama

Vado a caccia per te (A caccia perché)

A caccia perché (A caccia per te)

Goddess Diana, I’m coming out

Vado a cacciare e lo faccio per te

A caccia perché (A caccia per te)

A caccia per te (A caccia di cash)





[Post-Ritornello]

Ειπών ά θέλεις, αντάκουε ά μή θέλεις

Ειπών ά θέλεις, αντάκουε ά μή θέλεις

(Priestess)

[2a Strofa: Priestess]

Sarai con me sotto la luna questa sera o adesso, Diana? (Diana)

Esco in centro senza trucco, senza Saint Laurent sono strana (Strana)

Stanotte voglio solo un gin tonic per perdere la strada (Uuuuh)

Dai mamma, scusami, se a volte non trovo la via di casa (Scusa)

[Rit.: M¥SS KETA & Priestess]

Sono Princess Diana (Princess Diana)

Il dovere mi chiama (Il dovere mi chiama)

Vado a caccia per te (A caccia perché)

A caccia perché (A caccia per te)

Goddess Diana, I’m coming out

Vado a cacciare e lo faccio per te

A caccia perché (A caccia per te)

A caccia per te (A caccia di cash)

Sono princess diana

[Post-Rit.: M¥SS KETA & Priestess]

Ειπών ά θέλεις (Ειπών ά θέλεις)

Αντάκουε ά μή θέλεις (Αντάκουε ά μή θέλεις)

[Outro]

Donna per la: D

Insieme sta per: I

Amore per la: A

Natura sta per: NA





Donna per la: D

Insieme sta per: I

Amore per la: A

Natura sta per: NA

Diana





La traduzione della parte in greco di Diana

Da un antico proverbio greco:

Se dici ciò che vuoi, devi ascoltare in risposta ciò che non vuoi

È la mente che vede e che ode: ogni altra cosa è sorda o cieca

Se dici ciò che vuoi, devi ascoltare in risposta ciò che non vuoi

Non riguarda né il cielo, né la terra