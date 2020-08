M¥SS KETA – Giovanna Hardcore: leggi il testo del singolo

La rapper M¥SS KETA torna con Giovanna Hardcore, nuovo singolo rilasciato il 28 agosto 2020 su Island Records, a cinque mesi di distanza dall’ultima release La casa degli specchi prodotta da Gabry Ponte.

Leggi il il testo, scritto dall’interprete con la collaborazione di Dario Pigato e Stefano Riva, fedele producer della rapper, e ascolta la nuova canzone in pieno stile Myss Keta, nella quale l’artista omaggia la musica hardcore, tornata prepotentemente ad occupare uno spazio di rilievo nel panorama della musica da ballo.

Nel brano, una Keta nei panni di Giovanna Hardcore, gioca con i cliché del genere, sia a livello di vocabolario che di produzione, come sempre ben eseguita da Riva. Dallo stesso giorno della release dovrebbe essere online il video ufficiale.

MYSS KETA – Giovanna Hardcore Testo

Pronto? Chi sei? Non ti sento

Pronto? Chi sei? Non ti sento

(Non ti sento tesoro, ma non è che provi a mandarmi un vocale?

Perché proprio non ho capito

Chi mi chiama?

Sono Giovanna Hardcore

E ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore

Sono Giovanna Hardcore

E ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore

E ho detto, Hardcore

Hardcore

Hardcore

La ballo, hey

Al parco

Ballo

La hardcore

Mi guardi sul tuo laptop

Io ti guardo dall’alto

Voglio la prova in campo

Chiedi punta e ti do tacco

Galoppo per il borgo

King Arthur

Ponte elevatoio

No, parkour





What the fuck! (Ah) Fuck!

What the fuck! (Ah) Fuck!

What the fuck! (Fuck)

Sono Giovanna Hardcore

E ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore

Hardcore

Hardcore

La ballo, ehi

Al parco (ooh)

Ballo

La hardcore

Il mio è vero amore

La hardcore suona nel mio cuore

Hard-Cuore (Cuore Cuore Cuore)

(I’m on fire baby!)

(La ballo al parco)

Hardcore

(ballo la hardcore)





Sono Giovanna Hardcore

E ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore

What the fuck! Fuck!

What the fuck! Fuuuuck!





