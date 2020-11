M¥SS KETA – “DUE” è il nuovo singolo (testo)

Rilasciato venerdì 6 novembre 2020 su Island Records / Universal Music Italia, Due è un singolo di M¥SS KETA, che anticipa il nuovo EP Il Cielo Non è un Limite, out il successivo 13 novembre. Il testo e il video.

Dopo Giovanna Hardcore, pubblicata a fine agosto, è il momento di questa canzone, scritta con la collaborazione di Alfredo Pignagnoli, Annerley Gordon, Daniela Galli, Dario Pigato, Paul Sears e Stefano Riva, che ha anche curato la produzione.

Da venerdì 6 novembre è in radio questo brano, un nevrotico mosaico di annunci che svela la condizione dell’Occidente contemporaneo, un delirio electro-pop su base accelerata e accelerazionista costruita sul beat di Two Times, hit anni ’90 di Ann Lee.

Dallo stesso giorno è online il coloratissimo lyric video realizzato da Lorenzo Clementi, 3D artist creatore di mondi disturbanti e al tempo stesso affascinanti, e di personaggi ispirati agli anime giapponesi.

Nell’EP vi saranno altre cinque tracce inedite, nello specifico la title track, GMBH, Rider Bitch (con la youtuber Lilly Meraviglia), Photoshock e Diana feat. Priestess, oltre la succitata Giovanna Hardcore.

MYSS KETA – DUE Testo

M¥SS (kiss)

Fucking (oh)

Fucking (ah)

Due, due

Keta

Se non lo puoi comprare due volte

Non te lo puoi permettere

Ne voglio due (ah), sì, tu ne vuoi due?

Ah, già

Ne vuole due

Sì, tu ne vuoi due?

Già

Two is megl’ che one

Cerco un Big Big Mac, maionese e ketchup (Splash)

Scambio con fast car, modello Jaguar (Ah)

Usato garantito con interni Jacquard

Ne voglio due (ah)

Sì, tu ne vuoi due? (tu ne vuoi due?)

Già

Ne voglio due

Mmh sì

Tu ne vuoi due?

Già

Tira su ‘sto beat!

Le beat c’est chic

Tira su ‘sto beat!

Le beat c’est chic

Top class bitch cerca toy boy chic

Solo decisi, no fake, no snitch (Non ci piace)

Il mood è top, i vestiti on fleek

Mi metto una cosetta, I woke up like this

Cameriere! (Ah)





Ne voglio due (Uh, due, due, due, due)

Sì, tu ne vuoi due?

Già

Ne vuole due

Sì, tu ne vuoi due?

Già

Tira su ‘sto beat!

Le beat c’est chic

Tira su ‘sto beat

Le beat c’est chic!

Mi metto una cosetta, I woke up like this