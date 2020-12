Daddy Yankee & Marc Anthony duettano per la prima volta in “De Vuelta Pa’ La Vuelta”: testo e traduzione della canzone

Nonostante la lunga carriera dei due artisti, De Vuelta Pa’ La Vuelta, singolo disponibile dall’11 dicembre 2020, segna la prima collaborazione tra Daddy Yankee & Marc Anthony.

Il testo e la traduzione in italiano di questa canzone, scritta e composta dal rapper portoricano ed il cantautore newyorkese insieme a Edge, Rafael Pina & Sergio George.

Per quel che concerne il significato, nel brano i due protagonisti duettano cantando una relazione giunta ormai alla fine, e la fine di questo amore è tutt’altro che amichevole e pacifico… “De Vuelta Pa La Vuelta” significa qualcosa del tipo “sono tornato in gioco, in pista”, indicando il positivo senso di liberazione dal rapporto con questa persona, che a quanto sembra è piuttosto falsa. Il protagonista è felice per essersi rimesso in gioco ed aver ricominciato a vivere ed a divertirsi.

De Vuelta Pa La Vuelta Testo

DY

[D. Yankee]

Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo

E’ verdad lo que me dicen y para negarlo ya e’ muy tarde

Me cuidaba de persona’ como tú, pero al final ni modo

Soy humano y tengo mucho’ má’ defecto’ de lo que tú sabes

[Marc A.]

De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto

Pa’ eso ere’ experta, apuntas y si nunca te tiembla el pulso

[Daddy Y.]

Cuando haga’ tus maleta’ no olvide’ llevar tu orgullo

Lo vas a necesitar pa’ cuando quiera’ regresar

[M. Anthony]

Ya no eres bienvenida aquí

Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz

No te preocupe’ por mí

Que voy a estar mejor sin ti

Anda, ve, dile a la gente que yo te jodí

Pa’ que no quede’ mal aquí

Y está claro que perdiste cuando me perdiste

Y yo perdí cuando te conocí

[D. Yankee]

De vuelta pa’ la vuelta

Voy a amarrar a to’a la’ que anden suelta’ (Eh)

De vuelta pa’ la vuelta (Wuh)

Me voy a levantar hasta la’ que anden muerta’ (Yes, yes, yes, yes; ¿qué?)

De vuelta pa’ la vuelta (¿Qué, qué, qué?)

Trampa, trampita, ‘tá descubierta

De vuelta pa’ la vuelta (Eh)

Tú tenía la llave, pero te rompí la puerta

[Daddy Y.]

Cúlpame de tu’ dolore’

El papel de victima siempre tiene defensore’

Al que miente lo adoran

Al que dice la verdad lo ahorcan (Yes)

Felicidade’, te ganaste un Oscar

Dios, que mi camino alumbre, de que costumbre’

Pa’ ti to’ los día’ son 31 ‘e octubre (Halloween)

Siempre con la máscara puesta (¿Qué?)

Si se te cae una, tiene’ otra de respuesta

Ojo’ que no ven, corazón de qué

Si aunque no te vi (Ja), tu mentira, yo me la sé, eh

Pensé que eras perfecta, ahora puedo reconocer

Que tu único defecto fue nacer

[M. A.]

Ya no ere’ bienvenida aquí

Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz

No te preocupe’ por mí

[D. Yankee]

Que voy a estar mejor sin ti

Anda y ve dile a la gente que yo te jodí

Pa’ que no quede’ mal aquí

[M. A.]

Está claro que perdiste cuando me perdiste

Y yo perdí cuando te conocí

[D. Yankee]

De vuelta pa’ la vuelta

[M. Anthony]

No ere’ bienvenida, bienvenida aquí

[D. Yankee]

De vuelta pa’ la vuelta

Sigue en tu viaje y vete por ahí

De vuelta pa’ la vuelta

[Marc A.]

Anda y dile a la gente que yo te jodí





[D. Yankee]

De vuelta pa’ la vuelta

Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no

Pero no, pero no, pero no, pero no, pero yo no fui el que aquí perdí

[Marc A. & D. Yankee]

¡Ataca, Yankee!

Jaja

¿Qué, qué?

¡Fuego!

Uy

Yankee

Dile, Marc

Esto e’ pa’ la historia

De aquí para el mundo, come on

¡Ataca, Sergio!

[Daddy Y.]

Ya no ere’ bienvenida aquí

Salte del medio, están pasando lo’ kings, kings, kings (Ay, Dio’ mío)

Ya no ere’ bienvenida aquí (Uy)

Besa el anillo, el pinky ring, ring, ring

Ya no ere’ bienvenida aquí

Barrio Obrero city, pa’ to’a la’ nena’ pretty

Ya no ere’ bienvenida aquí

No’ dicen “Los Clemente” porque tenemo’ swing

De Vuelta Pa La Vuelta traduzione

DY

[D. Yankee]

Prima che tu dica qualcosa, i tuoi occhi mi confermano tutto

Quello che mi dicono è vero ed è troppo tardi per negarlo

Mi sono preso cura di persone come te, ma alla fine niente da fare

Sono un essere umano e ho molti più difetti di quanto credi

[Marc A.]

Ti sei presa gioco di me e so che l’hai fatto con gusto

A fare questo sei un’esperta, prendi la mira e il tuo polso non trema mai

[Daddy Y.]

Quando farai le valigie, non dimenticare di portarti il tuo orgoglio

Ne avrai bisogno non appena deciderai di tornare

[M. Anthony]

Non sei più la benvenuta qui

Se il tuo amore era una bugia, vattene e sii felice

Non ti preccupare per me

Che senza di te starò meglio

Vai a dire alla gente che ti ho sfruttata

In modo da non renderti ridicola

Ed è chiaro che hai perso quando hai perso me

Ed io ho perso quando ti ho conosciuta

[D. Yankee]

Tornato in gioco

Mi arrafferò tutte le donne single (Eh)

Tornato in gioco (Wuh)

Riporterò in vita anche i morti (Sì, sì, sì, sì; cosa?)

Tornato in gioco (cosa, cosa, cosa?)

La trappola, la trappolina, è stata scoperta

Tornato in gioco (Eh)

Avevi la chiave, ma ho abbattuto la tua porta

[Verse 2: Daddy Yankee]

Dai la colpa a me per il tuoi mali

La parte della vittima ha sempre un difensori

Il bugiardo viene adorato

Coloro che dicono la verità vengono impiccati (Sì)

Complimenti, hai vinto un Oscar

Psssa Dio illuminare il mio cammino lontano da te

Per te tutti i giorni sono il 31 ottobre (Halloween)

Sempre con la tua maschera indossata (cosa?)

Se te ne cade una, ne hai un’altra di riserva

Occhio non vede cuore non duole

Anche se non vedessi le tue menzogne, le conosco a memoria, eh

Pensavo fossi perfetta, ora riconosco

Che il tuo unico difetto è stato quello di nascere

[M. A.]

Non sei più la benvenuta qui

Se il tuo amore era una bugia, vattene e sii felice

Non ti preccupare per me





[D. Yankee]

Che senza di te starò meglio

Vai e dì alla gente che ti ho sfruttata

In modo da non renderti ridicola

[M. A.]

È chiaro che hai perso quando hai perso me

Ed io ho perso quando ti ho conosciuta

[D. Yankee]

Tornato in gioco

[M. Anthony]

Non sei la benvenuta, la benvenuta qui

[D. Yankee]

Tornato in gioco

Continua il tuo viaggio e vattene

Tornato in gioco

[Marc A.]

Vai a dire alla gente che ti ho sfruttata

[D. Yankee]

Tornato in gioco

Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no

Ma no, ma no, ma no, ma no, ma non sono stato io a perdere qui

[Marc A. e D. Yankee]

Attacca, Yankee!

Haha

Cosa cosa?

Fuoco!

Ops

Yankee

Diglielo, Marc

Questo è per la storia

Da qui al mondo, andiamo

Attacca, Sergio!

[Daddy Y.]

Non sei più la benvenuta qui

Togliti dai piedi, stanno passando i re, re, re (Dio Santo)

Non sei più la benvenuta qui

Bacia l’anello, l’anello al mignolo, l’anello, l’anello

Non sei più la benvenuta qui

Città del Barrio Obrero, per tutte le belle ragazze

Non sei più la benvenuta qui

Ci chiamano “Los Clementes” perché abbiamo lo swing