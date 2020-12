La colonna sonora del film Netflix, L’incredibile storia de l’Isola delle Rose: le musiche della soundtrack e le altre canzoni

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è un film diretto da Sydney Sibilia e distribuito su Netflix dal 9 dicembre 2020. La pellicola narra la vicenda dell’Isola delle Rose, piattaforma artificiale creata al largo di Rimini dall’ingegnere Giorgio Rosa, che la dichiara micronazione il 1º maggio 1968, attirando quindi l’attenzione del governo italiano e del mondo intero. Le riprese si sono svolte tra Bologna, Rimini, Riccione, Roma, Valle d’Aosta, Anzio e Malta, dove sono state girate le scene dell’isola.

Le musiche originali della colonna sonora, disponibile solo in digitale dal 9 dicembre, sono state composte da Michele Braga (orchestrazioni Tommy Caputo), musicista e compositore romano classe 1977, che ha collaborato con Piero Pelù per gli album Soggetti smarriti, In faccia, Presente e il singolo Tribù, mentre dal 2015 collabora con la Nazionale Italiana di nuoto sincronizzato, per la quale compone “The Seasons on Heart” per i Campionati Mondiali di Kazan in Russia, “Interstellar Synchro” per le qualifiche Olimpiche di Rio de Janeiro 2016 e “A scream from Lampedusa” per i campionati mondiali di nuoto 2017 di Budapest, ma gran parte dei suoi lavori sono legati al cinema, componendo musiche per film come “Lo chiamavano Jeeg Robot” e “Si vive una volta sola”, film diretto da Carlo Verdone, previsto per il 2021. Michele ha anche lavorato per serie come Il commissario Rex e nelle più recenti “L’Aquila – Grandi speranze” e “Lontano da te” (2019).

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose tracklist (colonna sonora originale film Netflix 2020)

Monsieur Toma 2:08 Car Journey 1:51 University 1:11 Maurizio Drowning 2:21 Off To Strasbourg 1:26 Back To Rimini 1:27 They’re Shooting It Down 0:58 Stand Together 3:41

My Generation – The who: celebre brano del gruppo rock britannico, nominato da Rolling Stone come l’undicesima più grande canzone nella sua lista delle 500 più grandi canzoni di tutti i tempi. La canzone fu pubblicata come singolo il 29 ottobre 1965, raggiungendo il numero 2 nel Regno Unito e venne successivamente inclusa nell’omonimo album del 1965

Mes Amis – Selectracks [Ad inizio film]

My Baby Loves Me – Mark G Hart & Stephen Emil Dudas [Intorno al minuto 18:30]

Hey Joe – The Jimi Hendrix Experience [Minuto 20:30]

Louie Louie – The Kinks [Intorno al minuto 24:30]

Legata a un granello di sabbia – Nico Fidenco [Intorno al minuto 35]

Il capello – Edoardo Vianello [Intorno al minuto 38]

Send Me a Postcard – Shocking Blue [Intorno al minuto 42]

Il geghegè – Rita Pavone [Intorno al minuto 47:20]

Babababa-Ba – I Satelliti [Intorno al minuto 48:40]

Nobody But Me – Human Beinz [Intorno al minuto 54]

Sognando la California – Dik Dik [Intorno al minuto 64]

Eve of Destruction – Barry McGuire [Intorno al minuto 106:30]

Sole spento – Caterina Caselli [Intorno al minuto 110, alla fine del film]

Il Peperone – Edoardo Vianello

Audio delle musiche originali