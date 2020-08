Joji & Diplo – Daylight: il video della canzone (con testo e traduzione)

In Daylight, singolo che segna la prima collaborazione tra il cantautore Joji e il dj e produttore statunitense Diplo, il protagonista racconta come si sente impotente alla fine di una relazione.

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questa canzone, ultima release dell’artista giapponese naturalizzato australiano, prima della pubblicazione del secondo album in studio Netcar, successore di Ballads 1 (ottobre 2018).

Nell’atteso disco, previsto il 25 settembre 2020, saranno presenti anche i precedenti “Sanctuary“, “Run“, “Gimme Love” e probabilmente anche “Loves Us Again”, unreleased track che da tempo circola nel web.

Il video che accompagna la canzone, uscita giovedì 6 agosto, è stato diretto da Munachi Osegbu e fedelmente a quanto avvenuto nelle clip che accompagnano i precedenti singoli, nel finale vediamo l’artista svegliarsi avvolto in una coperta spaziale, perché quanto si vede precedentemente, era evidentemente tutto un sogno. Nel videoclip non mancano collegamenti ai filmati di Run e Sanctuary.

Joji – Daylight Testo e Traduzione

[Strofa 1]

Wide awake, gettin’ half past zero

It’s gettin’ heated, so I leave the windows open

(Leave the windows open)

Preoccupied with the late night B-roll

Right now, laying here alone is Heaven

(Here alone is Heaven)

Sveglissimo, [getting half past zero?]

Sta facendo caldo quindi lascio le finestre aperte

(Lascio le finestre aperte)

Preoccupato per le riprese a tarda notte

In questo momento, sdraiato qui da solo è il Paradiso

[Pre-Rit.]





[Pre-Rit.]

And I’ve been a hero, helpless

I’m in Hell

And I’ve cried up and down in these hallways

Blamed myself

E sono stato un eroe, impotente

Sono all’inferno

E ho pianto su e giù per questi corridoi

Incolpando me stesso

[Rit.]

Bad luck, I don’t wanna be home at midnight

Sun’s up, I don’t really wanna fight the daylight

I don’t care if you moved on

I’m not layin’ in bed with a fucked-up head

I’m not layin’ in bed with a fucked-up

Sfortuna, non voglio stare a casa a mezzanotte

Il sole è sorto, non voglio proprio combattere la luce del giorno

Non mi importa se sei passato oltre

Non sto sdraiato a letto con una testa di ca**o

Non sto sdraiato a letto con un co*lione

[Strofa 2]

Sun-dried on the backyard patio

Drunk eyes ’cause I didn’t give it a home run

Yeah, yeah

You’re hiding on the FM radio

I sing along just to sing my thoughts at someone

Yeah, yeah





Essiccato al sole sulla veranda

Occhi ubriachi perché non gli ho dato un fuoricampo

Si si

Ti stai nascondendo nella radio FM

Canto solo per cantare i miei pensieri su qualcuno

Si si

[Pre-Rit.]

And I’ve been a hero, helpless

I’m in Hell (I’m in Hell)

And I’ve cried up and down in these hallways

Blamed myself

[Rit.]

Bad luck, I don’t wanna be home at midnight

Sun’s up, I don’t really wanna fight the daylight

I don’t care if you moved on

I’m not layin’ in bed with a fucked-up head

I’m not layin’ in bed with a fucked-up